“Oppenheimer”, la storia dello scienziato padre della bomba atomica

Il primo biopic di Christopher Nolan con protagonista Cillian Murphy Paolo Paglianti







Tre ore al cinema e non sentirle, per di più in un film fondamentalmente biografico. Certo, dietro la macchina da presa c’è Christopher Nolan, il regista che ha firmato film geniali, originali e imprevedibili. Con “Dunkirk” ci ha raccontato il dramma dei soldati inglesi in fuga dalle spiagge francesi durante la Seconda Guerra Mondiale, spiegandoci perché quella meravigliosa ritirata è stata una vittoria per gli Alleati. Ci ha spedito nello spazio e oltre lo spazio tempo in “Interstellar”, film di fantascienza dall’incredibile rigore scientifico. Ha fatto a pezzi il tempo con “Tenet” (e prima ancora con “Memento”), che magari è un thriller pieno di buchi di trama, ma mentre sei al cinema non te ne accorgi, preso come sei a seguire le vicende avanti e indietro per il calendario. E come non dimenticare i sogni nei sogni di "Inception" e la trilogia de "Il cavaliere oscuro"?

Con un ritardo clamoroso dovuto alle vacanze di agosto, esce finalmente anche in Italia il suo film più recente: “Oppenheimer”, ovvero la storia dello scienziato padre della bomba atomica. Una storia vera, basata sul libro omonimo (in italiano, in inglese ha un titolo molto più efficace: “American Prometheus”, il Prometeo americano che ha donato all’umanità il fuoco atomico).

Il trailer di Oppenheimer

La trama

Il film di Nolan ci racconta tre fasi della vita di Oppenheimer: come tra gli anni ’20 e ’30 sia diventato uno degli scienziati più geniali della sua epoca, incontrando “colleghi” del calibro di Bohr, Heisenberg e Enstein. Poi, gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando è stato incaricato dallo Zio Sam di creare dal nulla la cittadina di Los Alamos, riunire le menti più geniali del tempo e vincere la corsa per l’ideazione e la costruzione della prima bomba atomica, che poi verrà lanciata sul Giappone nel 1945 per concludere la guerra. E infine, la sua “caduta” nel dopoguerra, quando il sospetto delle sue simpatie comuniste e i suoi dubbi sulla corsa agli armamenti tra USA e URSS spinsero il governo degli Stati Uniti a metterlo da parte.

Il film, è bene sottolinearlo, non racconta niente di nuovo né propone riletture rivoluzionarie: è critico nei confronti del “sistema”, che prima glorifica lo scienziato per il suo fondamentale apporto negli anni della guerra, e poi lo umilia senza pietà. Nelle tre ore di film, Nolan riesce anche a comunicarci i diversi dubbi di Oppenheimer sull’uso dell’arma atomica, sul perdere il controllo sulla bomba non appena è stata costruita, su come vivere le sue idee politiche.

Il cast

È proprio il caso di dirlo: “Oppenheimer” ha un cast stellare. Cillian Murphy (già presente in altri film di Nolan come “Inception” e “Dunkirk” e l’avrete probabilmente visto nella serie TV “Peaky Blinders”) con i suoi occhioni azzurri interpreta lo scienziato protagonista del film. Emily Blunt è sua moglie Kitty, mentre Matt Damon è l’ufficiale americano che recluta Oppenheimer per Los Alamos. Magari non riconoscerete immediatamente Robert Downey Jr. a causa dell’efficacissimo trucco che lo invecchia in modo assai convincente. Ma non è finita qui: vedrete anche Rami Malek, una Florence Pugh in stato di grazia, Kenneth Branagh e persino Gary Oldman, se aguzzate bene la vista.

Perché andare a vedere “Oppenheimer” al cinema

Le tre ore volano, grazie al montaggio dinamico di Nolan che mischia i piani temporali, anche se non in modo enigmatico come “Memento” o “Dunkirk”. Questo film dimostra che il regista anglo-americano è un maestro della narrazione, e che renderebbe interessante anche un film tratto dalle Pagine Gialle. Chi conosce già la storia di Oppenheimer troverà conferme, chi la ignora scoprirà come si è arrivati alle due bombe atomiche sul Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un film da vedere sul grande schermo, se possibile: nonostante più di due terzi dell’opera di Nolan siano dialoghi tra scienziati, militari e le persone che circondavano la vita privata del protagonista, “Oppenheimer” è un film che vi consigliamo di gustarvi al cinema, sullo schermo più grande che trovate nella vostra città. I venti minuti che raccontano – spoiler alert - il test Trinity, l’esplosione atomica nel deserto di Los Alamos, valgono il biglietto per l’Imax.