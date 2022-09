Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, 10 curiosità sul film

Interpretato da Garrett Hedlund, il personaggio di Capitan Uncino non assomiglia per nulla a quello a cui siamo abituati. Il pirata, con la fobia dei coccodrilli, si chiama James Cook, è un minatore del Midwest, e non ha ancora perso l'uso di una mano, sostituita come ben sappiamo dal famoso uncino che gli dà anche il soprannome. A tratti egoista, maniacale, ma anche divertente ed energico, James Cook ha bene in mente quali sono le sue priorità e farà di tutto per curare solo ed esclusivamente i suoi interessi. È persino amico del giovane Peter con cui cerca una comune via di fuga dalla misteriosa isola. Oscillando tra due estremi, il personaggio di Garrett Hedlund in certi casi manifesta un forte senso di protezione nei confronti del giovane Peter, in altri, invece, pensa solo ed esclusivamente ai suoi personali interessi. Come ben spiegato dall'attore, ?Hook è uno che cerca di fare in tutti modi la cosa giusta, ma finisce inevitabilmente con il creare continui problemi?.