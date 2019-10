17 Ottobre 2019 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Panama Papers

Attori: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Matthias Schoenaerts, Sharon Stone

Genere: Drammatico

Durata: 96’

Regista: Steven Soderbergh



Dopo la morte del marito, Ellen Martin (Meryl Streep) deve affrontare un altro shock: non si sa che fine abbiano fatto i soldi dell’assicurazione, ma sembra che dietro questo pasticcio ci sia un affermato studio legale di Panama, che ha per titolari gli avvocati Mossack (Gary Oldman) e Fonseca (Antonio Banderas)... Inizia così il racconto firmato Steven Soderbergh dello scandalo finaziario che nel 2016 ha rivelato le truffe fiscali di oltre 200 mila società nate per occultare ingenti capitali. Il film arriva subito in streaming su Netflix anche in Italia (dal 18 ottobre) ma in questi giorni è possibile goderselo anche sul grande schermo.

Dal 14 ottobre



Se mi vuoi bene

Attori: Claudio Bisio, Flavio Insinna, Sergio Rubini

Genere: Commedia

Durata: 100’

Regista: Fausto Brizzi



Vittima della depressione, Diego (Claudio Bisio) decide che per stare meglio deve aiutare il prossimo. Cerca perciò di migliorare la vita di chi gli sta intorno, ma la sua abilità nel fare disastri senza volerlo è leggendaria... Una commedia corale con un cast ricchissimo che comprende tra gli altri Flavio Insinna e Gianmarco Tognazzi.

Dal 17 ottobre



Jesus Rolls

Attori: John Turturro, Audrey Tautou

Genere: Thriller

Durata: 113’

Regista: John Turturro



Dopo 21 anni John Turturro torna nei panni di Jesus Quintana, il campione di bowling interpretato nel mitico “Il grande Lebowski”. Appena uscito di prigione, Jesus finisce subito nei guai e deve darsi alla fuga...

Dal 17 ottobre



E ci sono anche

"A proposito di Rose"

Una ragazza madre (Jessie Buckley) cerca di coronare il sogno di fare la cantante. Ma deve lottare contro i pregiudizi e la sua indole autodistruttiva.

Dal 17 ottobre



"The informer"

Un ex militare dei Corpi speciali (Joel Kinnaman) deve infiltrarsi nella più potente gang criminale di New York. Le cose però si mettono subito male...

Dal 17 ottobre



"Il mio profilo migliore"

Juliette Binoche interpreta una donna di mezza età che, stanca della sua routine, si inventa una nuova identità su Facebook spacciandosi per una ragazza di 24 anni.

Dal 17 ottobre