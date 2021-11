Paolo Sorrentino: «La mia vita adesso è diventata un film»

Toni è come un fratello per me, insieme coltiviamo una sana ossessione per il lavoro e un’attitudine per l’ironia. È un attore bravissimo perché, dote rara, è intelligentissimo. Facciamo lunghe chiacchierate quando gli consegno la sceneggiatura ma entrambi non amiamo molto fare disamine sul personaggio durante le riprese. D’altronde i grandi attori ne sanno più del regista riguardo al personaggio.