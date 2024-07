“Ricomincio da taaac”, il secondo film de Il Milanese imbruttito. Il trailer

Lo troveremo 15 al 18 agosto in anteprima nazionale estiva e dal 26 settembre nelle sale, distribuito da Medusa Film Alessandro Alicandri







Avete visto "Mollo tutto e apro un chiringuito"? Nel 2021 Germano Lanzoni nel ruolo del "Signor imbruttito" è protagonista di una saga ispirata al mondo della pagina comica "Il milanese imbruttito": una realtà affermatissima e molto più di un marchio di content creator con più di mezzo milione di iscritti su YouTube, 760 mila follower su Instagram e quasi 250 mila su TikTok.

Il cast

È imminente l'arrivo di "Ricomincio da taaac", il secondo film con protagonista Germano Lanzoni con alcune riconferme come Brenda Lodigiani (nei panni dell'Imbruttita), Paolo Calabresi (l'imprenditore Brusini), Laura Locatelli, Leonardo Uslengo (il Nano), Valerio Airò Rochelmeyer (il Giargiana), Renato Avallone e l'arrivo di Maurizio Bousso, Francesco Mandelli, Raul Cremona, Martina Sammarco, Tommy Kuti e Tiberio Cosmin.

Il trailer

Non mancheranno come sempre piccole incursioni di star come Claudio Bisio, il rapper Jake La Furia, l'ex calciatore e cronista sportivo Daniele Adani, lo chef famoso sui social Ruben Bondi, la divulgatrice Licia Colò, Martina Bonan, la youtuber Charlotte M e l'influencer/attrice comica Maryna. Il film è diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi. La pellicola in questa occasione non sarà più ambientata anche in Sardegna, ma solo a Milano, più precisamente nel quartiere Porta Nuova.

La trama di "Ricomincio da taaac"

Il "Signor imbruttito" è un manager milanese che perde il lavoro, la casa e persino la famiglia. Il motivo è uno scandalo mediatico scatenatosi dopo l'acquisizione della sua azienda da parte di un colosso multinazionale americano, la Blacksun, azienda proiettata verso l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Il protagonista si ritroverà a ripiegare sul mestiere del rider, tornando a vivere una "normalità" che da tempo disprezzava. Come in un contrappasso dantesco, scoprirà molto di sé stesso.

"Ricomincio da taaac" sarà in anteprima nazionale al cinema dal 15 al 18 agosto e lo troveremo poi nelle sale cinematografiche italiane dal 26 settembre distribuito da Medusa Film.