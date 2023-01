“Scream VI”: il trailer del nuovo horror con Jenna Ortega

La star di "Mercoledì" è protagonista del nuovo capitolo della saga, al cinema dal 6 marzo, con un killer (Ghostface) tutto nuovo Cecilia Uzzo







È con il trailer ufficiale di "Scream VI" che si inaugura il conto alla rovescia per l’uscita del film, atteso nelle sale italiane dal prossimo 6 marzo. Nonostante si tratti del sesto capitolo del franchise horror di Ghostface, le aspettative nei confronti di questa pellicola sono molto alte, anche perché si tratta del sequel di "Scream" del 2022, il primo non diretto da Wes Craven (venuto a nel 2015) che però aveva dato nuova linfa alla saga cominciata nell’ormai lontano 1990.

Tra i motivi per cui i fan lo aspettano con trepidazione c'è il ritorno del team creativo del capitolo precedente: cioè Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett alla regia, James Vanderbilt e Guy Busick alla sceneggiatura. Sydney Prescott (interpretata da Neve Campbell) ritrovava i suoi vecchi compagni di disavventure, Gale Weathers (Courteney Cox) e Dewey Riley (David Arquette): i tre tornavano in azione a Woodsboro, per combattere il killer Ghostface, che seminava vittime e panico tra gli adolescenti della cittadina, in particolare Tara Carpenter, che ha il volto di Jenna Ortega, la star della serie "Mercoledì".

La trama

Se il quinto capitolo è stato un esempio ben riuscito di come passare il testimone tra passato e presente, "Scream 6" potrebbe perfino andare oltre, è ambientato a New York e, come suggeriva il teaser, «Nella città che non dorme mai, nessuno ti sentirà urlare». È proprio nella Grande Mela che le protagoniste sorelle Carpenter si spostano, con la speranza di lasciarsi il passato (sanguinoso) alle spalle, salvo ritrovarsi nuovamente tormentate dagli omicidi di un nuovo killer che indossa la maschera di Ghostface.

Il trailer

Il cast

Oltre alle protagoniste Jenna Ortega e Melissa Barrera, di nuovo nei panni delle sorelle Tara e Sam Carpenter, e a Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown, che tornano a interpretare i gemelli Chad e Mindy Meeks, nel cast ci sono anche Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving. Non ci saranno invece Neve Campbell e David Arquette, visto il destino del suo personaggio Dewey Riley. Della “vecchia guardia” tornano Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers e Hayden Panettiere cioè Kirby Reeds.