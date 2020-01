“Sonic – Il Film”, trailer e clip in anteprima

31 Gennaio 2020 | 11:15 di Paolo Paglianti

È blu, è velocissimo e ama gli anelli dorati: Sonic sta arrivando sul grande schermo. Se siete appassionati di cinema e di videogiochi, il 13 febbraio è una data da segnare sul calendario: arriva infatti l’attesissimo "Sonic - Il Film", ispirato al celeberrimo protagonista degli omonimi videogame. È un alieno che arriva da un’altra dimensione in cui si passa il tempo a sfrecciare tra giri della morte, montagne altissime e discese da urlo, ma ora è finito sulla nostra Terra e il cattivone di turno, il perfido Dr. Robotnik (l’inconfondibile Jim Carrey) ha tutte le intenzioni di catturarlo utilizzando ogni ritrovato tecnologico a sua disposizione: da camper super attrezzati a stormi di droni killer. Per fortuna, Sonic non è solo: lo sceriffo Tom (James Marsden, lo ricorderete per aver interpretato il pistolero “buono” di Westworld) farà di tutto per aiutarlo nella lotta contro Dr. Robotnik!

L'infanzia di Sonic

Chi è Sonic?

Se il personaggio “simbolo” della Nintendo è il baffuto idraulico Super Mario, la mascotte di Sega è Sonic, il porcospino blu capace di sfrecciare a velocità astronomiche dai tempi delle mitiche console Master System e Megadrive. Proprio come Mario, è “nato” come protagonista di giochi di piattaforma, ma dagli anni ’90 a oggi è diventato una vera celebrità dei videogame ed è protagonista di giochi di tennis, racing e sportivi. Ormai fa parte della cultura “pop”: appare in "Ralph Spacca Internet" e, aguzzando bene la vista, lo potrete vedere anche in qualche scena di "Ready Player One".





Il trailer