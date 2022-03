“Spencer”, quando Lady Diana disse basta

Arriva finalmente al cinema dal 24 marzo il film di Pablo Larraìn con protagonista Kristen Stewart Kristen Stewart in "Spencer" Redazione Sorrisi







Sandringham, natale 1991. La famiglia reale britannica si prepara a trascorrere le feste nella tenuta del Norfolk tanto cara a Elisabetta. In un clima che di gioioso ha ben poco, Lady Diana Spencer si sente sempre più in gabbia: dopo dieci anni di gelido matrimonio con il principe Carlo (da tempo legato neppure troppo segretamente a un’altra donna, Camilla Parker Bowles), decide di divorziare, nella speranza di ritrovare un po’ di privacy e serenità. Pablo Larraìn (già regista di “Jackie”, dedicato a Jacqueline Kennedy) incrocia cronaca e fantasia per raccontare un’altra donna stritolata dal destino e dalla ragion di Stato. Il risultato è un film che ne descrive l’infelicità e il coraggio, e deve molto a una sorprendente Kristen Stewart.

La trama

Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest’anno le cose andranno in modo completamente diverso.

Il cast

Kristen Stewart, Timothy Spall, Sean Harris, Sally Hawkins, Jack Farthing

Il trailer