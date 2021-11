“Spider-Man: No Way Home”: cast, trama e trailer

Al cinema il 15 dicembre il terzo film dell'universo cinematografico di Marvel dedicato a Peter Parker Spider-Man: No Way Home Redazione Sorrisi







È in arrivo il 15 dicembre al cinema "Spider-Man: No Way Home", terzo film dell'Uomo Ragno dal suo ingresso nell'universo cinematografico Marvel. Riprenderà le fila della storia da dove si è concluso "Far from Home". Nel film sarà presente anche Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che rimpiazzerà Tony Stark nel ruolo di mentore del giovane Spider-Man (Tom Holland), introducendo di fatto il "suo" secondo film che arriverà a maggio 2022.

Cast

"Spider-Man: No Way Home" è scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, diretto da Jon Watts e prodotto da Kevin Feige e Amy Pascal. Gli attori principali sono: Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Harold Hogan), Marisa Tomei (May Parker), J. B. Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina (Doctor Octopus), Jamie Foxx (Electro), Willem Dafoe (Goblin), Thomas Haden Church e Rhys Ifans.

Trama

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

