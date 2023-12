Stefano Accorsi e Fabio De Luigi in “50 km all’ora”: «Siamo diversi come due fratelli»

I due attori per la prima volta insieme al cinema in questa commedia commedia “on the road” Paolo Fiorelli







È scoppiata la pace tra emiliani e romagnoli. E a siglarla ci hanno pensato il bolognese Stefano Accorsi e il santarcangiolese Fabio De Luigi. Con questo film (diretto dallo stesso Fabio), dove impersonano due fratelli che più diversi non si può. Per dire: se vanno al ristorante, uno ordina un piatto e acqua naturale, l’altro tutto il menù. Se incontrano una donna, uno fa il “provolone” e l’altro si mette a piangere al ricordo del babbo morto. Eppure il rocambolesco viaggio che hanno deciso di fare insieme (in motorino!) li porterà a riscoprire che il sangue non è acqua, e che essere cresciuti insieme lascia comunque un legame indistruttibile...

Stefano, Fabio: ci raccontate il vostro incontro?

Fabio De Luigi: «Ho mandato il mio copione a Stefano e poi ci siamo visti in videochiamata per parlarne. Aveva entusiasmo, era pieno di suggerimenti per il personaggio e questo mi è piaciuto».

Stefano Accorsi: «Però è sul set che ci si conosce davvero, tra le prove, i pranzi, le chiacchierate nelle pause... È stato un viaggio come quello dei due protagonisti».

Ci presentate i vostri personaggi?

De Luigi: «Il mio Rocco è molto legato al posto dove è cresciuto, forse è poco coraggioso, di certo è vittima di un amore paterno troppo ingombrante. Quando i genitori si sono separati lui è rimasto a prendersi cura del padre malato, interpretato nel film da Alessandro Haber. L’altro fratello invece se n’è andato, come la mamma, e da allora i due non si sono più rivisti. Con tutti i rancori del caso».

Accorsi: «Il mio Guido è continuamente in fuga da tutto. Esuberante, un po’ arrogante, si è creato una bella corazza ma si è anche allontanato dalle emozioni più profonde. Ed è più sensibile di quanto appaia».

Vi assomigliano, questi personaggi?

Accorsi: «Dipende. Però anche a me accade di capire le cose importanti un attimo dopo, e poi inseguirle. Come a Guido».

De Luigi: «Io apparentemente sono molto stanziale, come Rocco: non sono mai andato davvero via da Santarcangelo. Però mi sento un po’ zingaro: la Romagna è il porto sicuro dove torno dopo aver girato il mondo».

Ma poi dov’è che finisce la Romagna di Fabio e comincia l’Emilia di Stefano?

De Luigi: «Ah, per questo c’è una storiella che risolve ogni dubbio. Basta camminare lungo la strada e chiedere da bere: finché ti offrono acqua, è Emilia. Quando ti offrono vino, è Romagna».

Accorsi: «Noi però le abbiamo unificate e vorremmo anche togliere il trattino dalla scritta Emilia-Romagna. Perché al di là dei campanilismi e delle bonarie prese in giro, che poi ci sono in tutta Italia, ci vogliamo bene. E appena si può ci si dà una mano, come è successo nei giorni dell’alluvione».

Stefano, in cosa è più emiliano?

Accorsi: «La mia è una terra dove si sogna e poi si lavora per realizzare quel sogno. E anch’io faccio così. Pensate a Vasco, a Ligabue con cui ho collaborato spesso... Che sogno più grande c’è di quello di essere una rockstar?».

Fabio, in cosa è più romagnolo?

De Luigi: «Nel fatto che amo lavorare sodo e poi godermi la vita».

Ricordi dal set?

Accorsi: «Il momento più difficile è stato all’inizio: era cominciata l’alluvione e continuava a piovere. Un giorno però c’era una scena in cui era prevista la pioggia. “Finalmente” direbbe qualcuno... Ma pioveva così forte che abbiamo dovuto aspettare che diminuisse almeno un po’!».

De Luigi: «Tante difficoltà, ma adesso ho solo ricordi belli. Eravamo come una compagnia di giro, abbiamo attraversato la regione dove siamo nati. E dirigendo questo film ne ho scoperto angoli meravigliosi, come il Monte Cimone, o il paesino di Fanano».

Ma voi avevate un motorino da ragazzi?

Accorsi: «Come no, ricordo quando ho preso il primo, a 16 anni. Era un “cinquantino”, per la precisione un Fantic Caballero. “Con questo vado in capo al mondo!” pensavo. Poi sono arrivati il Sì, la Vespa, una Ducati».

De Luigi: «Io prima ho ereditato quello di mio fratello, una specie di parodia del Bravo. A 14 anni avevo un modello con le marce. E poi la sella lunga. L’idea era portarci le ragazze, ma non sempre ci riuscivo... Però già avere la sella lunga era una dichiarazione di intenti!».

Nel film l’esperto di motori è Fabio. E nella realtà?

Accorsi: «Io sono più un appassionato. Amo i motori come espressione dell’ingegno. E la Ducati che vince tutto mi riempie di orgoglio emiliano».

De Luigi: «Diciamo che so cambiare una marmitta, che è già un livello intermedio. Poi c’erano quelli capaci di smontare e rimontare un Ciao con gli occhi chiusi, che è il livello “bendato”. Comunque la bruciatura da marmitta sul polpaccio ce l’avevo. Quello era il marchio del fuoco, indispensabile per essere presi sul serio».

Visto che nel film siete “fratelli diversi”, facciamo un gioco di confronti. Chi di voi è più allegro?

De Luigi: «Lui. È allegro e sereno. E lo è sempre».

Accorsi: «No, lui. Parte serio ma poi esce la battuta: ha il colpo di coda della risata».

Chiacchierone?

De Luigi: «Sempre lui. Specie al telefono. Lascia messaggi vocali di un certo impegno. E poi è “multitasking”, parla e intanto fa un sacco di cose».

Puntuale?

Accorsi: «Lui. Io sono puntuale sui dieci minuti di ritardo. E infatti sul set mi danno sempre l’appuntamento un po’ prima e io penso “Ma perché alle 7.50? O alle 8.20? Che orari sono?”».

De Luigi: «Io sono il campione del mondo della puntualità, pronto a sfidare chiunque. Odio arrivare tardi, non lo sopporto proprio».

Sportivo?

De Luigi: «Io: ho giocato anche a baseball in serie A».

Accorsi: «Però vive un po’ di ricordi... io mi alleno tutti i giorni».

De Luigi: «Io no. Non ho costanza».

Spericolato?

De Luigi: «Lui. Però anche io ho una vena di incoscienza».

Accorsi: «A me piace buttarmi. C’è una gara di macchine? Vai! Poi mi ritrovo sulla griglia di partenza che piove a dirotto e penso: “Ma perché ho deciso di fare ‘sta roba?”».

Ottimista?

Accorsi: «Io. Lui è più prudente, quasi scaramantico».

De Luigi: «Non pratico l’ottimismo. Sto sempre con la guardia alta, mi preparo all’impatto e se poi non arriva... sono contento. Come con il film: quando ho visto che son davvero riuscito a finirlo, e che mi piaceva, ho pensato “ah, che bello!”».