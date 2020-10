“Sul più bello” e “I predatori”: i film da guardare al cinema questa settimana

22 Ottobre 2020 | 11:40 di Redazione Sorrisi

Sul più bello

Attori: Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero, Ozef Gjura, Gaja Masciale

Genere: Commedia

Durata: 95’

Regista: Alice Filippi

Non tutti gli adulti la conoscono, ma per molti suoi coetanei Eleonora Gaggero (19 anni a novembre) è un volto noto: non a caso ha un milione di follower su Instagram. Lanciata dalla serie Disney “Alex & Co.”, si è poi imposta come autrice di libri per ragazzi. Uno di questi è proprio “Sul più bello”, che oggi diventa un film in cui Eleonora ha anche una parte. Protagonista è però Ludovica Francesconi nei panni di Marta, un’adolescente che non ha mai perso ottimismo e dolcezza anche se deve affrontare una malattia che le lascia poche speranze. Quando si innamora di Arturo (Giuseppe Maggio), bellissimo e sicuro di sé, sembra destinata a una cocente delusione. Ma Marta, anche se non somiglia a una top model, ha un cuore immenso e...

Dal 21 ottobre



I predatori

Attori: Massimo Popolizio, Pietro Castellitto

Genere: Commedia

Durata: 109’

Regista: Pietro Castellitto



Un'opera prima che rivela il talento di Pietro Castellitto: il figlio di Sergio racconta con personalità e ironia lo scontro tra due famiglie molto diverse in una Roma caotica. Da vedere.

Dal 22 ottobre



Cosa sarà

Attori: Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina

Genere: Drammatico

Durata: 100’

Registra: Francesco Bruni

Un regista in crisi (Kim Rossi Stuart) scopre di doversi sottoporre con urgenza a un trapianto: sembra che il mondo gli crolli addosso, ma poi... Nel cast c’è anche Fotinì Peluso.

Dal 24 ottobre



E ci sono anche

Una coppia progressista si trasferisce alla periferia di Parigi per far crescere il figlio in un’atmosfera multiculturale. Ma ben presto le certezze vacillano... È questa la trama della commedia "Una classe per i ribelli" (in sala dal 22 ottobre), con Edouard Baer, Tom Lévy e Leïla Bekhti (nella foto sotto). Lo stesso giorno arriva al cinema il surreale "Palm Springs" con Andy Samberg e Cristin Milioti, un film che ripropone uno spunto molto amato da Hollywood: l’avventura di chi si trova a dover rivivere la stessa giornata all’infinito. Il 25 arriva in sala "We are the thousand", il documentario sulla rock band Rockin’ 1000, forte di ben mille musicisti. Dal 26 al 28 è in sala "Banksy - L’arte della ribellione", dedicato al celebre artista.