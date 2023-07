Sul set con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi: stanno girando la commedia “50 km all’ora”

Uno è emiliano, l’altro romagnolo: «Ma abbiamo scoperto quante cose ci uniscono lavorando al nostro epico film “on the road” su due motorini... super tamarri!» Stefano Accorsi e Fabio De Luigi sul set di "50 km all’ora" Credit: © Loris Zambelli Paolo Fiorelli







Ultimi giorni di riprese per “50 km all’ora”, la nuova commedia che avrà per protagonisti Stefano Accorsi e Fabio De Luigi (quest’ultimo firma anche la regia). Arrivo sul set e per prima cosa vedo un cartello stradale che indica il confine tra Lombardia ed Emilia- Romagna. Il che è molto strano, perché siamo nel bel mezzo di Milano!

Il fatto è che il film è un “road movie”: la storia di due fratelli che, dopo essersi rivisti al funerale del padre, partono per quel viaggio insieme che avevano sempre sognato e mai realizzato. Infatti trovo gli attori seduti su due motorini che sembrano “residuati bellici” degli Anni 80: uno è un “Califfone” e l’altro un “Ciao” (ma rigorosamente modificati con tanto di frange sul sellino e specchietti altissimi: «Una vera tamarrata» dice De Luigi). Tra un ciak e l’altro provano le battute senza neanche scendere dal sellino: «Io la chiamo “prova all’italiana”» ci dirà poi Accorsi «quella che fai un attimo prima di girare. Lì a volte nascono idee a cui non avevi mai pensato e che poi finiscono nella scena».

Immagini dal set di "50 km all’ora" Stefano Accorsi ascolta le indicazioni di Fabio De Luigi (che firma anche la regia) sui movimenti che entrambi dovranno fare sulla scena Credit: © Loris Zambelli Dopo aver dato il “ciak”, Fabio De Luigi interpreta una scena in cui pedina altri due personaggi Credit: © Loris Zambelli Finito un ciak Chiara Filini, la truccatrice, prepara Accorsi per la ripresa successiva Credit: © Loris Zambelli Sotto le indicazioni di regia di De Luigi e lo sguardo attento di Accorsi, il direttore della fotografia Simone Mogliè prova la successiva inquadratura Credit: © Loris Zambelli

Attorno, il paesaggio urbano di una caotica via milanese. Il traffico è stato chiuso ma ci sono due vigili che permettono alle auto di passare quando le riprese sono ferme; una mamma e un figlio fortunati pranzano spiando tutto dal balcone di casa loro, che si affaccia proprio sopra i motorini; un’altra vecchietta si affaccia tutta arrabbiata perché i tecnici hanno tolto da un albero il foglio su cui aveva scritto di non lasciare biciclette sotto casa sua («Ci scusi, ci perdoni, appena finito lo riattacchiamo subito»). A un certo punto passa pure una coppia col passeggino e la mamma chiede: «Per caso vi serve un bambino per una scena?». Una fan invece approfitta di una pausa di Accorsi per intervistarlo col telefonino e lui deve pregarla di parlare piano perché De Luigi sta ancora girando («L’affetto della gente mi fa piacere» ci spiegherà dopo). Arriva perfino un carro attrezzi per portar via un’auto che ha ignorato il divieto di sosta per la giornata di riprese. Ma nulla di tutto ciò distrae i due protagonisti.

Ogni tanto, alla fine di un ciak, vanno a rivedere la scena su un monitor protetto da un telone nero che blocca la luce accecante di una giornata di pieno sole. Alla prima occasione utile parliamo con De Luigi: allora, com’è fare anche il regista? «Faticoso ma affascinante» risponde lui. «Solo nei primi giorni ho avuto qualche problema, quando rivedevo la scena e c’era sempre un passante con la testa per aria. Ero io, che pensavo a tutti i problemi da risolvere. Ma poi li ho sistemati e ho cominciato a concentrarmi solo sul copione».

I problemi, purtroppo, li ha portati anche il maltempo: «Il viaggio dei due fratelli si svolge in gran parte in Emilia-Romagna. Ho pensato di cominciare le riprese a maggio per avere tanto splendido sole, la campagna rigogliosa, i fiorellini… ed è arrivata l’alluvione. Sul monte Cimone c’erano otto gradi e pioveva di brutto. Abbiamo dovuto cambiare tutto il programma, ma alla fine ce l’abbiamo fatta, visitando paesi e rocche meravigliosi, e anche Comacchio e le zone del delta del Po, che mi affascinano da sempre».

Mentre parliamo (e mentre Accorsi è al trucco per preparare la prossima scena) arriva una visita inaspettata: la scrittrice Erin Doom, che abbraccia De Luigi. Cose che accadono su un set. Il fatto è che tra gli interpreti c’è anche il rapper Biondo, al secolo Simone Baldasseroni, che sarà pure il protagonista del film tratto proprio dal libro di Erin Doom “Fabbricante di lacrime” e prodotto da Colorado. Aggiungete che la scrittrice è una fan sfegatata di De Luigi… «Insomma, qui a Colorado siamo una famiglia» dice Francesca Accornero che fa gli onori di casa insieme con i produttori Iginio Straffi e Alessandro Usai.

Intanto Stefano Accorsi è tornato dal trucco con sul volto i segni di una rissa: così deve apparire nella prossima scena. Alla prima pausa parliamo anche con lui. Com’è fare il fratello di De Luigi? E quanto ci avete messo a trovare la “chimica” giusta?

«Pochissimo» assicura lui «anche se è la prima volta che recitiamo insieme. Per questo all’inizio c’era un po’ d’ansia, ma ci siamo subito trovati. Tutto si regge sul rapporto tra i due fratelli: io sono quello più esuberante ed estroverso, almeno in apparenza. Faccio “il fenomeno” però in realtà sono anche molto solo, e il viaggio sullo schermo sarà un modo per riscoprire le nostre origini e il nostro legame. Nel film ho lasciato presto la famiglia per girare il mondo e fare l’animatore sulle navi da crociera, mentre lui è rimasto sull’Appennino a prendersi cura di nostro padre che era malato (lo interpreta Alessandro Haber, ndr). Quello di Fabio è uno humour di situazione, psicologico, profondamente umano. Mi ha dato una grande occasione di tornare alla commedia, un genere che ultimamente ho frequentato più a teatro che sullo schermo. E poi cosa c’è di meglio, per un amante dei motori, di un film “on the road”? Anche se con una bella dose di ironia: io e Fabio non guidiamo due bolidi rombanti, ma due motorini scassati!».

Ma questo amore per i motori come nasce? Con il film “Veloce come il vento”? «Molto prima! Da ragazzino ero sempre con mio cugino Gianpaolo che è un vero meccanico e mi spiegava come funzionano i motori, non faceva che montare e smontare, andavamo pure sulle macchine per pulire la spiaggia...». Vuoi vedere che Accorsi è uno di quei divi con una collezione di cento moto e auto in garage? «No, assolutamente. In realtà uso più il furgone dell’auto, perché ho una famiglia numerosa e lì ci stiamo tutti. E poi ho la mia amata Ducati per fare qualche bel giro quando posso, magari sulle Alpi tra Francia, Italia e Svizzera. Meraviglioso».

Dopo questo set ha pure proposto di togliere il trattino dal nome “Emilia-Romagna”… «È che io sono emiliano e Fabio romagnolo, ma ci siamo resi conto di condividere davvero tanto di questa nostra terra. Ho ancora gli occhi pieni della bellezza dei posti che abbiamo attraversato e anche della gentilezza della gente che abbiamo incontrato. E se penso che erano i giorni dell’alluvione, così difficili, questo vale ancora di più».