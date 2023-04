“Super Mario Bros. – Il film” è arrivato al cinema

L’idraulico italiano più famoso dei videogiochi ha finalmente il film animato che merita Paolo Paglianti







Nonostante gli oltre 350 milioni di videogiochi venduti nel mondo, finora Super Mario al cinema non aveva fatto una gran bella figura. Il live action omonimo di inizio anni ‘90, nonostante il cast di tutto rispetto (c’erano persino Bob Hoskins e Dennis Hopper), era riuscito così male da farci venire gli incubi anche a tre decenni di distanza. Per fortuna, ora possiamo dimenticarci di quel passo falso: il nuovo "Super Mario Bros. – Il film" è riuscito come una ciambella perfettamente tonda e con un buco che sembra disegnato da Giotto.

Realizzato da Nintendo, la software house dietro al franchise videoludico, e da Illuminations (quella dei “Minions” e di “Cattivissimo Me”), “Super Mario Bros.” riesce a trasferire su grande schermo le avventure dell’idraulico più celebre dei videogame senza tradire lo spirito e l’essenza dei videogiochi con un film d'animazione riuscitissimo sotto tutti i punti di vista, dall'impatto visivo alla storia semplice ma che funziona. Un film per tutta la famiglia, pensato per i più piccoli, ma che non farà sbadigliare i genitori. All’uscita dal cinema, i fan del videogioco saranno felicissimi dell’ora e mezza piena di citazioni e camei, mentre chi non ha mai toccato un videogioco di “Super Mario” tornerà a casa soddisfatto e contento, anche se magari si sarà perso i riferimenti più geek e vicini al videogame. Noi, per esempio, siamo tornati a casa con un irrefrenabile desiderio di rigiocarci "Mario Kart"!

Il trailer

La trama

La trama di “Super Mario Bros.” è piuttosto lineare, se siete dei veterani dei videogame di Mario e Luigi, ricorda abbastanza quella del gioco “Super Mario Odyssey”. Mario e Luigi sono due fratelli idraulici di New York che si sono appena messi in proprio. Le cose non vanno però benissimo per la coppia: così, quando mezza Brooklyn rischia di finire sommersa per una misteriosa perdita sotterranea, i due non si fanno sfuggire l’occasione per riparare il danno e essere additati come eroi della Grande Mela. Naturalmente, niente va secondo i piani: Mario e Luigi vengono catapultati in un regno fantastico fatto di funghetti e creature buffissime che sta per essere conquistato dal malvagio Bowser. Dovranno trovare alla svelta degli alleati come Donkey Kong e la Principessa Peach per unire le forze e avere qualche speranza di battere l’oscuro e potente esercito di Bowser.

Ogni situazione del film è una scusa per traslare momenti iconici dei videogame di Mario su grande schermo: quando i due fratelli attraversano i vicoli di New York per raggiungere il loro primo lavoro da idraulici indipendenti, la scena è visualizzata di lato e ricorda tantissimo i classici platform bidimensionali di Super Mario. Il protagonista si scontra con un suo nemico-amico? Ecco un duello su tralicci sospesi nel nulla dove uno lancia barili all’altro, e il povero Mario per sopravvivere deve cercare dei bonus nascosti in mattoncini gialli con un punto di domanda. Radunata la banda, bisogna andare a suonarle a Bowser? Si sale a bordo di kart di ogni forma e foggia e si sfreccia su piste arcobaleno, lanciandosi banane e gusci di tartaruga mentre si derapa in curva. C'è quasi da sperare che prima o poi Nintendo riesca a realizzare un gioco di Super Mario con la grafica di questo film!

I gamer che ci stanno leggendo avranno colto i riferimenti ludici e di sicuro durante la proiezione del film faranno a gara a scovare i numerosi camei e le citazioni seminate sul grande schermo. Vi avvertiamo che una visione non basterà, come per “Ready Player One”, sarà necessario rivedersi “Super Mario Bros.” almeno un paio di volte per trovarli tutti. Chi invece non sa di cosa stiamo parlando, non si preoccupi troppo: il film si regge comunque sulle proprie gambe e anche chi è digiuno di videogiochi si divertirà per la sua ora e mezzo di durata senza grossi problemi.

Super Mario Bros. – Il film

Una nota di plauso per il doppiaggio italiano, in cui troneggia la voce di Claudio Santamaria per Mario. Nella nostra lingua si perdono un po’ i giochi di parole per sottolineare quanto siano italiani Mario e Luigi: gesticolano un sacco e mangiano una tonnellata di spaghetti con la moka già sul tavolo, per esempio. Potrete divertirvi a contare le volte che viene ripetuto “mamma mia” (che poi è un’altra citazione dal videogame).

“Super Mario Bros.”, dopo “Free Guy”, il già citato “Ready Player One” e l'acclamtissima serie "The Last of Us", dimostra che i videogame possono essere “trasferiti” su grande (e piccolo) schermo senza tradire lo spirito originale del gioco e senza annoiare o lasciare interdetti chi non conosce il titolo originale su console. Ma poi, c’è davvero qualcuno che non conosce l’idraulico italiano più famoso al mondo?