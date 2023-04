Super Mario e suo fratello Luigi sono al cinema!

Nelle sale dal 5 aprile un irresistibile film d’animazione per tutta la famiglia. Protagonista, l’idraulico dei videogame Alessandro Alicandri







Per decenni ci ha tenuto compagnia con le sue deliziose avventure. Quella di Super Mario in fondo è l’eterna fiaba del principe azzurro (anzi, nel nostro caso di un omino rosso e blu) che salva la dolce principessa dopo aver affrontato per amore terribili nemici e mille spinosi ostacoli. Quel sogno continua dopo oltre 35 anni con “Super Mario Bros. Il film”, al cinema dal 5 aprile. Una pellicola d’animazione che si preannuncia di enorme valore per grandi e piccoli fan. Ma partiamo da dove tutto è iniziato.

Le origini di Mario

Questa è la storia di un protagonista lasciato in disparte e diventato poi un eroe. La prima apparizione di Mario è nel 1981 in “Donkey Kong”: un gioco d’astuzia (per niente facile) in cui tra scale, martellate e tanta pazienza, bisogna raggiungere la vetta e sconfiggere il gorilla. Mario ai tempi era solo un carpentiere vestito da tuttofare e non aveva neanche un nome. Veniva genericamente chiamato “Jumpman”, ovvero “Il saltatore”. In effetti, questo appellativo racconta già molto del suo destino.

Un eroe come noi

“Donkey Kong”, che ha dato il via a un successo mondiale, doveva avere come protagonista... Braccio di ferro. Sì, e la principessa Peach doveva essere Olivia. Da una mancata autorizzazione dei diritti è nato un personaggio che è diventato una vera e propria icona. Nel 1983, infatti, esce il videogioco “Mario Bros.” ("Bros." è l'abbreviazione americana di brothers, fratelli in italiano, e segna l'esordio del fratello verde Luigi), dove “Jumpman” si è liberato dall’ingombrante scimmione (anche se poi si incontreranno in altre avventure) per vestire i panni del Mario che conosciamo. Non è più un carpentiere senza personalità, ma un idraulico alle prese con tartarughe e altri nemici che sbucano dalle tubature. Nel 1985, poi, diventa “Super Mario Bros." e acquisisce doti fuori dal comune: può saltare più in alto dei nemici e ottenere poteri che lo rendono fortissimo come un fungo in grado di ingrandirlo e un fiore che gli permette di sparare sfere di fuoco.

L’accento italiano

Il creatore, il giapponese Shigeru Miyamoto, ha voluto Mario fatto così per motivi pratici. Ai tempi realizzare la grafica di un video-gioco era complicato, per questo si fece di necessità virtù: con un berretto non avrebbero dovuto animare i capelli, con un naso grosso e tondo sarebbe apparso subito come un umano, e la salopette (all’inizio rossa) era facilmente distinguibile su fondali scuri. La voce scelta dal 1995 per lui ha poi una cadenza italo-americana (del bravo Charles Martinet), ma in verità ai tempi per Miyamoto le sue origini non erano così importanti. Il film sarà l’occasione per rispondere per la prima volta a tante domande su un personaggio ancora ricco di mistero.

Che impresa!

La storia di Mario era già stata al centro di un film del 1993 (con attori in carne e ossa) che però era stato un flop al botteghino e aveva deluso i fan. Questo nuovo film, invece, dovrebbe accontentarli tutti: vedremo per la prima volta in dettaglio il Regno dei funghi, la celebre ambientazione del videogioco, e capiremo come Mario ci arriverà con suo fratello Luigi. Nel film, i due dovranno ricongiungersi con l’aiuto di Toad, un compagno di avventure a forma di fungo, della principessa umana Peach e non solo. Tutti uniti contro un nemico temibile: Bowser, un incrocio tra una tartaruga e un drago che ha fatto già impazzire i videogiocatori di tutto il mondo.

Claudio è Mario

A doppiare Mario nella versione italiana è Claudio Santamaria, che non è solo un attore popolare ma ormai anche un nome abituale quando si parla di voci di supereroi. Era sua, infattti, quella dell’uomo pipistrello nel film “Batman Begins” e “Il cavaliere oscuro”, ma Claudio ha doppiato Batman anche nei film d’animazione realizzati dalla Lego. In lingua originale, invece, la voce (inglese, ma con uno spiccato accento italiano) è dell’attore Chris Pratt, lo Star-Lord che guida “I guardiani della galassia” nei film Marvel, e protagonista della saga di ”Jurassic World”. Le voci in questo film sono importanti più che mai perché Mario, di solito quasi muto nei videogiochi, si racconterà come non ha mai fatto prima d’ora.

La vita è una sorpresa

Nonostante parli poco, Mario negli anni ha comunicato tanto: è diventato il sottofondo ideale dell’infanzia di diverse generazioni, tra passato e presente. E, senza dubbio, lo sarà anche per quelle del futuro. Il segreto dell’amore per questo simpatico idraulico ha una ricetta semplice: è un personaggio inconfondibile, anche se ben lontano dai canoni della perfezione, e ha un carattere tenace come pochi. Bene: ora siamo davvero pronti ad atterrare (attraverso un lunghissimo tubo verde) in un mondo familiare ma ricco di sorprese.