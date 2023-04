“The boogeyman”: il trailer del nuovo film di paura

Tratta dall'omonimo racconto di Stephen King, arriva in sala la pellicola thriller horror "sull'uomo nero" Cecilia Uzzo







È "The boogeyman" il titolo che inaugura le uscite horror cinematografiche dell’estate 2023: il film sarà infatti in sala dal 1°giugno. Si tratta di una pellicola thriller-horror ispirata all’omonimo racconto (in italiano “Il Baubau”) di Stephen King, pubblicato per la prima volta nel numero di marzo 1973 della rivista "Cavalier", e in seguito nella prima raccolta antologica “Night Shift” (“A volte ritornano”) nel 1978.



Prodotto da Shawn Levy (“Stranger Things”), Dan Levine (“Arrival”) e Dan Cohen (“The Adam Project”), il film è stato scritto da Scott Beck & Bryan Woods (“A Quiet Place - Un posto tranquillo”) e Mark Heyman (“Il cigno nero”) e diretto da Rob Savage.

La trama

La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Il trailer

Il cast

Protagonista del film è Sophie Thatcher (la Natalie della serie “Yellowjackets”), interprete di Sadie Harper, insieme alla piccola Vivien Lyra Blair (la principessa Leia bambina nella serie “Obi-Wan Kenobi”) nel ruolo della sorellina Sawyer. Il film è interpretato anche da Chris Messina, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian.