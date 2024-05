“The Fall Guy”, ironia ed esplosioni per due ore di divertimento

Ryan Gosling ed Emily Blunt in un film d'azione divertente, esagerato, ma mai sopra le righe Paolo Paglianti







Vi lamentate spesso del vostro lavoro? Pensate che c’è gente che per portare a casa stipendio e companatico si schianta contro muri a 100 all’ora, si lancia da palazzi altissimi legata con un patetico cordino, si dà fuoco mentre cammina su una granata. Stiamo parlando degli stuntman, i cascatori, che prendono il posto dei grandi attori durante le scene più pericolose dei loro film e senza nemmeno prendersi il merito di queste imprese epiche, perché la gloria e i riconoscimenti vanno tutti all’attore protagonista. Il regista David Leitch, che di queste cose se ne intende – non solo ha diretto film esplosivi come “Atomic Blonde” e “Deadpool 2”, ma ha iniziato la carriera come stuntman di Brad Pitt e Jean-Claude Van Damme, facendosi esplodere, incendiare, sparare in quasi una sessantina di film tra cui “The Matrix”, “The Bourne Ultimatum” e “Tron” – ha deciso di rendere omaggio agli stuntman, con un film che finalmente racconta la loro storia. E gli è anche riuscito assai bene!

Il trailer di The Fall Guy

Il protagonista di “The Fall Guy” è Colt Seavers, uno dei migliori stuntman sulla piazza. Deve sopportare attori arroganti e vanagloriosi di cui fa la controfigura, ma fa il lavoro dei suoi sogni ed è innamorato (ricambiato) di Jody Moreno, con cui lavora sui vari set. Purtroppo, un terribile incidente sembra metterlo fuori gioco e rovinare la sua storia d’amore, ma quando Jody diventa regista e chiede il suo aiuto per girare il suo primo film, lo sci-fi love story “Metalstorm”, Colt non esita un attimo e si lancia letteralmente tra le fiamme per riconquistarla. Non solo come stuntman delle scene più cruente del suo action movie, ma anche per recuperare il solito arrogante attore sparito dopo una notte brava.

Il cast di The Fall Guy

Ryan Gosling è lo stunt Colt Seavers, mentre Emily Blunt interpreta Jody Moreno: i due danno vita a una strepitosa coppia e a una storia d’amore che di sicuro non annoia. L’arrogante attore protagonista (o almeno, così crede lui) del film nel film è Aaron Taylor-Johnson, che ce la mette tutta per farsi detestare anche dalle maschere in sala. Ci sono poi Hannah Waddingham (l’affascinante Rebecca Welton di “Ted Lasso”), Winston Duke e un paio di camei che non vi sveliamo per non rovinarvi le sorprese, ma cercate di rimanere al cinema anche dopo la “fine”!

Le immagini di The Fall Guy

Perché andare a vedere The Fall Guy

Raccontare il cinema al cinema non è mai semplice: “The Fall Guy” ci riesce alla grande, grazie alla sottile e piacevole ironia che permea ogni suo minuto. Attori e regista riescono a tenervi incollati per più di due ore al grande schermo con un action movie incalzante, volutamente esagerato, ma mai sopra le righe, dove ogni scusa è buona per maltrattare Ryan Gosling sia quando interpreta la controfigura del finto film “Metalstorm”, sia quando lascia il set fittizio e diventa un eroe improvvisato. E mentre ammirerete i molti modi in cui il regista “vero” di "The Fall Guy" e quella “finta” di "Metalstorm"cercano di massacrarlo in modi sempre più creativi, scoprirete anche come vengono realizzate le scene più cruente degli action movie. Scommettiamo che quando uscirete dalla sala, come viene peraltro fatto notare nel film, vi chiederete come mai non esiste un Oscar per il miglior stuntman. Consiglio personale, “The Fall Guy” è un film che merita davvero di essere visto al cinema, gustandosi a fondo le folli corse e le mega esplosioni su uno schermo enorme. Infine, tenete gli occhi aperti e le orecchie spalancate: c’è anche un divertimento nel divertimento, perché “The Fall Guy” è intriso di citazioni – alcune plateali, alcune nascoste davvero bene – che sfideranno le vostre conoscenze di provetti cinefili.