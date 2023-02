“The Flash”: il trailer del nuovo cinecomic

In sala dal 14 giugno, il film con Ezra Miller introduce il multiverso, e diverse versioni di Batman contemporaneamente Cecilia Uzzo







È "The Flash" a segnare una svolta nell’universo cinematografico della DC Comics. Il cinecomic con Ezra Miller nei panni del protagonista Barry Allen aka The Flash introduce infatti il Multiverso – già sdoganato nei film Marvel a partire da "Avengers: Endgame" – e, con esso, raduna nella stessa storia diversi personaggi, per esempio, il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton (nel film dell’89 di Tim Burton).

Il film diretto da Andrés Muschietti (già regista di "It" e "It - Capitolo due"), che uscirà nelle sale italiane dal prossimo 14 giugno, resetta l’intero mondo della DC. La storia infatti vede Barry Allen sfruttare la sua supervelocità per viaggiare nel tempo e impedire la morte della madre Nora, arrivando in una "realtà" in cui la donna è viva. Il problema di viaggiare nel Multiverso - come ha insegnato anche il cinecomic Marvel "Spider-Man: No Way Home" – è che confondere le linee temporali può compromettere seriamente lo sviluppo delle varie realtà, anche il loro futuro.

Il risultato è che Barry incontra se stesso e diversi personaggi provenienti da epoche e realtà diverse dello stratificato mondo DC. Oltre ai vari Batman di Ben Affleck e Michael Keaton c'è il debutto di Kara Zor-El aka Supergirl (interpretata da Sasha Calle), che arriva però da una realtà diverso da quella di Flash nell’Universo DC, e la presenza del generale Zod (Michael Shannon), acerrimo nemico di Superman.

La trama

I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando l’annientamento della Terra, e sulla quale non ci sono più supereroi a cui rivolgersi. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso ad uscire dalla pensione e andare a salvare un kryptoniano tenuto progioniero…anche se non è esattamente quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry sarà lottare per la sua vita. Ma il sacrificio finale sarà sufficiente per resettare l’universo?

Il trailer