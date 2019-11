“The Irishman”: il nuovo film di Martin Scorsese è imperdibile

Dalla casa di riposo in cui è ricoverato, Frank ripensa alla sua vita e in particolare alla sua carriera da sicario per conto della famiglia Bufalino, in un racconto che copre diversi decenni della storia americana contemporanea, fino alla scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Il cast e la magia della cgi

Robert De Niro nei panni del protagonista Frank Sheeran, Joe Pesci in quelli del mafioso Russell Bufalino e Al Pacino in quelli del sindacalista Jimmy Hoffa ci regalano delle grandiose interpretazioni (non a caso i critici già parlano di nomination assicurata agli Oscar per tutti e tre e in particolare per Joe Pesci come miglior attore non protagonista).

Martin Scorsese era fermamente deciso a non usare altri attori per le versioni meno attempate dei tre personaggi, ragion per cui è ricorso alla cgi per ringiovanire De Niro, Pacino e Pesci. Al risultato, che in un primo momento può risultare un po’ straniante, ci si abitua in fretta come ci si potrebbe abituare a un trucco di scena particolarmente elaborato.

«La cgi è l’evoluzione del trucco» ha detto Scorsese in conferenza stampa. «Sai che gli attori non sono davvero così giovani o così anziani, ma accetti l’illusione». «È certamente una tecnologia innovativa, ma alla fine ciò che conta è la storia» ha commentato Pacino. «Ho visto il film prima della fase di post-produzione e anche senza cgi l'ho trovato convincente».

Nel cast ci sono anche Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Harvey Keitel e Ray Romano.