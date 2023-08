“The Killer”, Fassbender torna al cinema con Fincher

Presentato in concorso a Venezia, il film vede l'attore nei panni dell'assassino del titolo Michael Fassbender in "The Killer" di David Fincher Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Sarà presentato in concorso all’80esimo Festival di Venezia (al via il 30 agosto) il nuovo film di David Fincher con protagonista Michael Fassbender che torna a recitare per la prima volta dal 2017.

Basato sulla serie graphic novel omonima, scritta da Alexis Nolent e illustrata da Luc Jacamon, l’atteso neo noir arriverà al cinema in sale selezionate il prossimo ottobre, per poi approdare su Netflix il 10 novembre. Fassbender interpreta l’assassino del titolo, ma nel cast troviamo anche Charles Parnell, Tilda Swinton, Arliss Howard e Sophie Charlotte. Ad affiancare il regista torna per adattare l’opera al grande schermo lo sceneggiatore di “Fight Club” Andrew Kevin Walker.

Il trailer in italiano

La trama

Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.