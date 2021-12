“The Matrix Resurrections”, il ritorno di Neo e Trinity

Nell’originale "The Matrix", scoprivamo che il mondo “reale” è una gigantesca simulazione: nel futuro, le macchine hanno conquistato la Terra e usano gli esseri umani come pile per generare elettricità. Visto che gli schiavi umani rendono di più se sono impegnati a far qualcosa, sono tutti inseriti in un gigantesco videogame in realtà virtuale dove vivono le loro vite ignari di essere in una simulazione. Qualcuno però vede oltre la cortina fumogena digitale: Thomas Anderson, alias Neo, “sente” che qualcosa non quadra. Ecco quindi che viene liberato dalla resistenza umana, che gli svela l’orrenda verità: il mondo è una gigantesca fogna in rovina, in cui i pochissimi umani sganciati dalla simulazione delle intelligenze artificiali lottano con le unghie e con i denti contro le macchine tra condotti di liquami e rifiuti organici che al confronto il deserto radioattivo di "Mad Max" sembra una vacanza in un resort paradisiaco. Neo si unirà alla lotta e scoprirà come combattere le Intelligenze Artificiali dentro la simulazione, alterando a suo favore le regole del gioco. Dentro Matrix, Neo diventerà un semidio onnipotente, dimostrando di essere l’Eletto che tutti aspettavano.

L’impatto culturale di "The Matrix" è stato letteralmente incommensurabile: se non impossibile, sarebbe una sfida titanica anche solo elencare film, serie tv, videogiochi, fumetti che hanno reso omaggio alle sequenze di combattimento, allo stile di Neo e della sua banda, o alla filosofia della “matrice” in cui gli umani sono intrappolati. "The Matrix" ha avuto anche due seguiti ("Reloaded" e "Revolutions", usciti nel 2003), che se da una parte hanno teoricamente completato la storia, dall’altra si sono rivelati abbastanza sotto le aspettative, deludendo i fan con delle storie tutto sommato scontate rispetto all’originale.