“The whale”, il film con Brendan Fraser arriva al cinema

In sala dal 23 febbraio la pellicola drammatica di Darren Aronofsky che ha ottenuto tre candidature agli Oscar Brendan Fraser in "The whale" Cecilia Uzzo







È finalmente arrivato al cinema "The whale", in sala dal 23 febbraio. Il film di Darren Aronofsky è stato presentato alla 79° Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove era in concorso e ha vinto il Leoncino d'oro (premio collaterale) per l’incredibile interpretazione del protagonista Brendan Fraser.

La trama

Il film racconta la storia di un solitario insegnante di inglese, con gravi problemi di salute causati dalla sua grave obesità, che cerca di riavvicinarsi alla figlia adolescente, divenuta quasi un’estranea, per un’ultima possibilità di redenzione. Per farlo, l’uomo – accudito solo da un’amica infermiera – dovrà fare i conti con i traumi e il suo passato su cui grava un amore nascosto.

Il trailer

Il cast

Brendan Fraser, noto ai più come star della trilogia de “La mummia”, sembra aver ritrovato il suo posto a Hollywood dopo un parziale ritiro dalle scene. Accanto a lui troviamo Hong Chau nel ruolo dell’amica infermiera Liz, Sadie Sink (interprete di Max nella serie “Stranger Things”) nei panni della figlia adolescente di Charlie, Ty Simpkins (è il giovane predicatore Thomas) e Samantha Morton (ex moglie di Charlie, Mary).

Perché si parla tanto di "The Whale"

La giuria che ha assegnato il Leoncino d’Oro aveva detto del film: «Un’umanità strabordante, magistralmente interpretata, affronta il disperato tentativo di riscatto, tanto straziante quanto necessario. Amicizia, religione, morte e amore vengono messi in scena attraverso la tormentata ricerca della sincerità in un’atmosfera claustrofobica ispirata dall’omonima opera teatrale. Una pellicola spietata che rappresenta un accorato invito alla riconciliazione con gli altri e soprattutto con sé stessi». A destare particolarmente scalpore nel film, che è l’adattamento dell’omonima opera teatrale di Samuel D. Hunter è soprattutto la prova di Brendan Fraser che per interpretare il protagonista Charlie si è sottoposto a un’incredibile trasformazione fisica, con il trucco prostetico. La sua interpretazione è incredibile dal punto di vista psicologico ed emotivo. Non per niente, "The Whale" concorre agli Oscar 2023 in tre categorie: Miglior attore a Brendan Fraser, Miglior attrice non protagonista (Hong Chau), Miglior trucco e acconciatura a Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley.