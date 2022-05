“Top Gun: Maverick”, il sequel fatto bene che tutti aspettavano

La trama, le curiosità, il trailer e la colonna sonora sul sequel della pellicola cult con Tom Cruise, in sala dal 25 maggio "Top Gun: Maverick" Credit: © Paramount Pictures Italia Cecilia Uzzo







Ci sono voluti tanti anni, ma finalmente "Top Gun: Maverick" è davvero pronto per decollare sul grande schermo, al cinema dal 25 maggio. Era il 1986 quando la pellicola diretta da Tony Scott lanciò Tom Cruise nell’Olimpo del cinema. Visto l’immediato successo riscosso al box office, partirono immediatamente i lavori di scrittura di un sequel che però non vide mai la luce per questioni di riservatezza da parte del Dipartimento della Difesa che aveva appena rinnovato la tecnologia militare.

Si salta in avanti di quasi trent’anni per arrivare al 2015, quando il produttore Jerry Bruckheimer ha annunciato un nuovo progetto per il sequel di "Top Gun", più tardi la conferma del ritorno (oltre a Tom Cruise) di Val Kilmer. A film ultimato, ci ha poi pensato la pandemia a ritardare l’uscita di "Top Gun: Maverick", spostata varie volte tra il 2020 e il 2021, fino ad arrivare alla data definitiva, quella del 25 maggio in Italia, anticipata di qualche giorno in alcune sale selezionate.

Regista del sequel di "Top Gun" è Joseph Kosinski, che ha diretto in passato pellicole come "Tron: Legacy", "Oblivion" e che ha diretto anche "Spiderhead", il thriller con Chris Hemsworth in arrivo su Netflix il prossimo 16 luglio. Ovviamente, la superstar qui è Tom Cruise, che torna a indossare il giubbotto e gli occhiali da sole da pilota. Con l’uscita del film è stata lanciato anche il primo trailer di un’altra pellicola con Cruise come protagonista: si tratta, naturalmente, di "Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno", settima pellicola della saga in arrivo nel 2023.

La trama

Il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che lo porterebbe a non volare più e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Il cast

Protagonista indiscusso anche di questo secondo film è sempre Tom Cruise, che questa volta è affiancato da Miles Teller nei panni del figlio del suo vecchio compagno di volo “Goose”. Dalla pellicola originale torna anche Val Kilmer, che riprende il ruolo di Tom "Iceman" Kazinsky nel sequel. Il cast si completa con Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, Ed Harris.

La colonna sonora

Venerdì 27 maggio verrà pubblicata (per Interscope Records) anche la colonna sonora del film, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico. Proprio come sul film, sulla soundtrack grava (per così dire) il compito di essere all’altezza del suo precedente. La musica della pellicola dell’86, infatti, ottenne sia il premio Oscar sia il Golden Globe per la Miglior canzone originale grazie a "Take my breath away", registrata dai Berlin e composta da Giorgio Moroder. Da qui deriva la ricca scaletta del disco, composta da hit classiche del primo film e da brani nuovi, comprese le musiche scritte per l'occasione: il passato, il presente e il futuro di "Top Gun".

Tracklist

"Main Titles (You’ve been called back to Top Gun) " "Danger zone" Kenny Loggins "Darkstar" "Great balls of fire (Live)" Miles Teller "You’re where you belong / Give ‘em hell" "I ain’t worried" OneRepublic "Dagger one is hit / Time to let go" "Tally two / What’s the plan / F-14" "The man, the legend / Touchdown" "Penny returns – Interlude" "Hold my hand" Lady Gaga "Top Gun anthem"

Tornano hit del primo "Top Gun" come "Danger zone" di Kenny Loggins e una nuova versione live di "Great balls of fire", questa volta cantata dall’attore Miles Teller in una scena del sequel. Naturalmente, ci sono poi le musiche composte per la pellicola da Lorne Balfe, Harold Faltermeyer e, soprattutto, da Hans Zimmer e da Lady Gaga. Proprio Lady Gaga ha composto per il film "Hold my hand", prodotto dalla stessa superstar assieme a BloodPop© e con l’aiuto di Benjamin Rice. La versione cinematografica del brano contiene inoltre la produzione aggiuntiva di Loren Balfe e del maestro Hans Zimmer. Il secondo singolo estratto dall’album della colonna sonora è invece "I ain’t worried" dei OneRepublic, prodotta da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Simon Oscroft e Tyler Spry.

Il produttore della pellicola, Jerry Bruckheimer ha commentato: «Questo album prende in carico l’eredità musicale del primo film, datato 1986. Siamo entusiasti di avere a bordo Lady Gaga e OneRepublic che hanno messo a disposizione la loro arte dando un tocco moderno alla colonna sonora, già così amata».