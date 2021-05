Tutti i film Disney al cinema nei prossimi mesi

Nelle sale dall'11 agosto

Nel videogioco Free City, Guy (Ryan Reynolds) è un personaggio non giocante programmato come commesso in banca. Due hacker aiutati da un publisher, installano in Guy la consapevolezza del fatto che il suo mondo è un videogioco e lui prende provvedimenti per diventare l'eroe, in una corsa contro il tempo per salvare il gioco prima che gli sviluppatori possano spegnerlo.