Tutto il mio folle amore

Attori: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno

Genere: Drammatico

Durata: 97’

Regista: Gabriele Salvatores



Vincent ha 16 anni ed è affetto da un grave disturbo della personalità. Vive con la madre Elena (Valeria Golino) e il suo compagno Mario (Diego Abatantuono), ma a spezzare il suo tran tran è la visita inattesa di Willi (Claudio Santamaria), suo padre biologico, scappato chissà dove prima che Elena lo mettesse al mondo. Willi si guadagna da vivere come cantante e si prepara a ripartire in tournée: solo quando è già in viaggio si accorge che Vincent (Giulio Pranno) si è nascosto nel suo furgone per stare ancora un po’ con lui. Potrebbe (e forse dovrebbe) riportarlo indietro, ma il destino ha deciso che padre e figlio finalmente imparino a stare insieme...

Dal 24 ottobre



Finché morte non ci separi

Attori: Samara Weaving

Genere: Commedia

Durata: 95’

Registi: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett



l ricco erede di una dinastia che produce giochi da tavolo sposa la bella Grace (Samara Weaving), che dopo la cerimonia viene coinvolta in una strana competizione: dovrà partecipare a una specie di nascondino... Ben presto però Grace si rende conto di essere circondata da un branco di pazzi, che vogliono farla fuori per scongiurare una maledizione che grava sulla famiglia.

Dal 24 ottobre



Scary stories to tell in the dark

Attori: Austin Abrams, Zoe Colletti

Genere: Horror

Durata: 108’

Regista: André Øvredal



Quattro ragazzini entrano in una casa circondata da una fama sinistra e trovano un libro “maledetto”: da quel momento niente sarà più come prima... Prodotto e co-sceneggiato dal premio Oscar Guillermo del Toro.

Dal 24 ottobre



E ci sono anche

"L’uomo senza gravità"

Elio Germano è Oscar, un uomo che fin dalla nascita manifesta una caratteristica incredibile: può galleggiare nell’aria... Dopo tre giorni in sala (21, 22 e 23/10), il film arriva su Netflix il 1° novembre.



"Vicino all’orizzonte"

La 18enne Jessica si innamora di Danny, un ragazzo poco più grande di lei. Ma lui nasconde un segreto che cambierà la vita di entrambi.

Dal 24 ottobre



"One piece: stampede"

Nuove avventure per i pirati dello spazio, nel capitolo numero 14 della saga ispirata all’omonimo manga giapponese.

Dal 24 ottobre