“Un mondo sotto social”: cast, trama e trailer

Il 15 settembre arriva in sala il secondo film del duo comico I Soldi Spicci Cecilia Uzzo







Com’è davvero "Un mondo sotto social"? Provano a raccontarlo I Soldi Spicci, che hanno intitolato proprio così il loro secondo film di cui sono autori, registi e ovviamente interpreti. Prodotta da Tramp Limited in associazione con Medusa Film, la pellicola esce nei cinema italiani il 15 settembre 2022.

Loro, I Soldi Spicci, conoscono molto bene i social: il duo comico di attori, composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa può vantare un milione e mezzo di followers su Facebook, 600mila su Youtube e Instagram e mezzo milione su TikTok. Proprio dalla loro conoscenza, arriva infatti questa nuova avventura cinematografica che segue "La fuitina sbagliata" (2018), definito un piccolo fenomeno nazionale considerato l’incasso di circa un milione di euro.

«In “Un mondo sotto social” vogliamo raccontare il nostro tempo, vogliamo raccontare una storia che potrebbe accadere, con il sapore, però, di una favola moderna, vogliamo immaginare, per un’ora e mezza, cosa succederebbe se tutti seguissero un’influencer totalmente fuori dai canoni convenzionali», raccontano infatti Anna e Claudio.

Cast

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano interpretano anche i protagonisti di questo film, Claudio e Anna. Nel cast ci sono anche Ernesto Maria Ponte, Angelo Tosto, Rosario Petix, Emanuela Mulè, Miriam Taze, Marco Stabile, Matteo Contino, Alessandro Pennacchio, Giulia Todaro, Francesca Bella, Alessandra Ricotta, Ivan Fiore, Giovanni Cangialosi, Gino Carista, Caterina Salemi, Piero Madaro, mentre Giulia Elettra Gorietti interpreta l'influencer star Nadia Zinagales.

Trama

Roccapinola è un tipico paesino siciliano sul mare, bello da tanti punti di vista, ma sicuramente non è esattamento un posto in vista, soprattutto non è il posto dove si può diventare famosi con il linguaggio del nuovo millennio, quello dei social. Il luogo sacro per i sognatori del web è Milano: è lì che sogna di trasferirsi Claudio Casisa, ma non potendolo fare per mille motivi e scuse, il protagonista ha cercato di ricreare una piccola Milano in Sicilia dando vita alla Casisocial, un’agenzia di web marketing che ha scopo di creare la nuova star influencer prendendo spunto dalla bellissima Nadia Zingales, bellissima, e punto di riferimento per tutte le influencer italiane.

Nello stesso paesino vive e lavora Anna con il padre meccanico, che l’ha cresciuta da solo dopo la morte della madre. Claudio e Anna si incontrano proprio nell’officina dove Claudio si reca con la sua squadra di influencerine per fare dei post pubblicitari. I due non potrebbero essere più diversi, eppure proprio da quel mondo social che ha sempre evitato, arriv aper Anna un’opportunità inaspettata. Molto restia, Anna accetta, sia per dimostrare a suo padre di esserne capace, sia perché i soldi guadagnati le permetterebbero di realizzare un sogno legato alla mamma.

Claudio inizia un vero e proprio corso di addestramento per rendere Anna più social e femminile, finché la ragazza, esausta e senza un risultato incoraggiante, una sera, decide di fare un video mostrandosi così com’è, vera e sincera: senza filtri. Il video diventa subito virale, con un successo senza precedenti: Anna diventa una star e Claudio un manager di successo.

Da questo momento i due protagonisti saranno coinvolti in diverse peripezie che li faranno avvicinare in un primo momento e separare poi a causa di personaggi viscidi e approfittatori, con un finale denso di colpi di scena.

Trailer