“Uncharted”, Tom Holland sulle tracce del tesoro di Magellano

"Uncharted" è esattamente il film che ogni appassionato della serie omonima di videogiochi avrebbe voluto vedere al cinema. Un'avventura tra location affascinanti sparse in tutto il globo, con momenti di esplorazione alternati a risoluzione di enigmi e marchingegni perduti e poi scazzottate e duelli con armi più o meno convenzionali: esattamente quello che succede nei videogame. Il risultato sono due ore abbondanti di un film dal ritmo incalzante, un po' "Indiana Jones" e un po' "Il Codice Da Vinci". I veterani del videogame noteranno diverse citazioni e rimandi ai giochi della serie, ma la loro presenza non pregiudica lo spasso e il divertimento anche per chi non ha mai toccato un joypad della PlayStation in vita sua: anzi, non saremmo sorpresi di scoprire che qualche spettatore che scoprirà "Uncharted al cinema", proverà il gioco per saperne di più. Oltretutto è appena uscito un remaster per PlayStation 5 delle avventure più recenti di Nathan Drake ed esiste anche una “collection” dei primi quattro episodi.

Proprio come nel videogioco, le scene d'azione sono un crescendo di situazioni adrenaliniche e l'ultima mezz'ora, in particolare, è un'esplosione pirotecnica fuori parametro. "Uncharted" è cinema d'azione allo stato puro, dove realismo e logica sono assai meno fondamentali del senso di meraviglia e stupore. Fuori dal cinema potrete riflettere e chiedervi "ma che senso aveva quella situazione" o "perché non hanno fatto così e cosà per risolvere l'enigma", ma dentro alla sala, davanti a inseguimenti a bordo di elicotteri tra atolli nel Pacifico, vi sembrerà tutto perfettamente eccitante e sensato.

"Uncharted" esce nelle sale italiane il 17 febbraio.