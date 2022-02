«Il viaggio di Arlo»: i personaggi più belli

Nel loro lungo viaggio Arlo e Spot incontreranno una bizzarra famiglia di tirannosauri che vivono proprio come i cowboy: allevano mandrie di bestiame e alla sera si accampano attorno a un fuoco per raccontarsi prodigiose avventure. Il padre Butch, in particolare, ha la faccia segnata dalle cicatrici che gli hanno lasciato le battaglie con i suoi nemici. Un particolare che affascina molto Arlo...