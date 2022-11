“Vicini di casa”, la commedia con Claudio Bisio e Vittoria Puccini

La commedia italiana per "riscaldare" il Natale in sala dal 1 dicembre, nel cast anche Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini "Vicini di casa" Credit: © Stefano Schirato Redazione Sorrisi







Più che una commedia romantica, "Vicini di casa" è una "commedia afrodisiaca", come recita il sottotitolo del film con protagonisti Claudio Bisio e Vittoria Puccini che sarà al cinema dal 1 dicembre, in tempo per "accendere" il Natale. I due attori, infatti, sono al centro di una storia da ridere che ha molto a che fare con la complicità intima di coppia. I due interpretano una coppia di coniugi che ha perso la scintilla della passione, elemento che sembra invece contraddistinguere i nuovi vicini di casa. A interpretare i nuovi arrivati sono Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Regista e ideatore di "Vicini di casa" è Paolo Costella, che ha co-firmato film di vari colleghi come Paolo Genovese e Gabriele Muccino e che nel 2016 ha vinto diversi premi (anche internazionali), compreso il David di Donatello, per la sceneggiatura di "Perfetti sconosciuti".

La trama

Giulio e Federica sono sposati da molti anni, ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e, quando succede, è solo per punzecchiarsi, così i battibecchi e i litigi sono all'ordine del giorno, mentre la passione è finita nel dimenticatoio. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore. La serata a quattro subirà una vera e propria scossa quando i nuovi vicini faranno una proposta decisamente inaspettata e provocatoria che potrebbbe cambiare per sempre il loro rapporto.

