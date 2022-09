“Whitney”, il biopic sulla leggendaria Whitney Houston

In sala dal 22 dicembre arriva il film biografico "Whitney: una voce diventata leggenda" con Naomi Ackie nel ruolo della grande popstar Naomie Ackie in "Whitney - Una voce diventata leggenda" Credit: © Sony Pictures Cecilia Uzzo







C’è solo una Whitney nella storia della musica (e non solo): ovviamente si tratta di Whitney Houston. La popstar americana è entrata nella storia come la donna più premiata con un totale di circa 658 premi, tra cui 8 Grammy Awards, 2 Emmy Awards, 31 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards. Dalla sua morte, avvenuta nel febbraio 2012, i fan speravano in un film biografico e, finalmente, è arrivato. Si intitola "Whitney: una voce diventata leggenda", anche se il titolo originale è "I wanna dance with somebody", ispirato all’omonima hit della cantante, secondo singolo tratto dall’album "Whitney" del 1987.

Nei cinema dal prossimo 22 dicembre, la pellicola è interpretata da Naomi Ackie nel ruolo della stessa Whitney Houston e viene descritto come un ritratto sincero e completo della cantante, nella sua vita e nella sua carriera, da corista del New Jersey fino a diventare a una delle artiste più vendute e premiate di tutti i tempi. Naturalmente la colonna sonora sarà composta dalle canzoni più famose della popstar: i suoi eredi hanno autorizzato l’utilizzo dell’intero catalogo, anche se Naomi Ackie non canterà alcun brano, che invece verrà riprodotto con la voce originale (e inarrivabile) di Whitney Houston.

Il trailer di "Whitney: una voce diventata leggenda"

Il film è diretto dalla regista Kasi Lemmons, mentre la sceneggiatura è opera di Anthony McCarten, candidato all’Oscar per "Bohemian Rhapsody", oltre alle nomination per "I due papi" (Migliore sceneggiatura non originale), "La teoria del tutto" (Miglior film come produttore e Miglior sceneggiatura non originale) e "L’ora più buia" (Miglior film come produttore). Attualmente è al lavoro su un altro biopic musicale sui Bee Gees e un musical biografico su Neil Diamond.

Il cast di "Whitney: una voce diventata leggenda"

A interpretare Whitney Houston è appunto Naomi Ackie, divenuta nota per aver interpretato il personaggio di Anna in "Lady Macbeth", l’alleata della resistenza Jannah in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" e Alicia nella serie tv "Master of None". Il cast del film biografico su Whitney Houston include anche Stanley Tucci (il produttore discografico statunitense, fondatore della Arista Records, Clive Davis), Ashton Sanders (Bobby Brown), Tamara Tunie (Cissy Houston), Nafessa Williams (Robyn Crawford), Clarke Peters (John Houston), Daniel Washington (Gary Houston), Bria Danielle Singleton (Bobbi Kristina), Kris Sidberry (Pat Houston), Jaison Hunter (Germaine Jackson) e JaQuan Malik Jones (Michael Houston).