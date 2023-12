“Wish” Disney, 8 curiosità sul nuovo film d’animazione

Dal 21 dicembre nei cinema, è il film d'animazione con più citazioni di sempre Alessandro Alicandri







Arriva nei cinema il 21 dicembre "Wish", il nuovo film d'animazione Disney che ha come protagonista Asha, una 17enne che vive nel Regno di Rosas, un luogo dove ogni desiderio diventa realtà. Per questo motivo, Rosas diventa un luogo di pellegrinaggio dove curiosi e bisognosi chiedono aiuto. L'affascinante Re Magnifico ha di fatto la "chiave" che permette di soddisfare tutti, usandolo però come uno strumento di potere. È qui che interviene Asha, aspirante apprendista del re, la quale scopre che questi desideri per lo più non vengono realizzati. Con l'aiuto di Stella, spirito del cosmo, prova a ristabilire l'ordine magico delle cose. Ecco 10 curiosità sul film (senza spoiler),

Amadeus è uno dei doppiatori

Sì, il conduttore di Sanremo 2024 interpreta Valentino, la capretta di Asha che ha come desiderio poter parlare. La particolarità, oltre al suo essere adorabile, è che indossa un comodissimo pigiama giallo. Non è la prima volta per Amadeus al doppiaggio: nel 2020 è stato Armadillus nel film d'animazione "Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa". Pensate che Amadeus, quando tentò di farsi conoscere agli esordi della sua carriera, finse di essere un doppiatore presentandosi al suo primo talent scout: Claudio Cecchetto.

Esiste una nave da crociera Disney chiamata "Wish"

Non è stata esplicitamente riferita come una nave tematica, ma a giugno del 2022 è partita per la prima volta la nave da crociera targata Disney (la quinta). La parola "Wish" è da sempre simbolica nell'immaginario e per questo questa nave è particolarmente speciale, tra i vari motivi, perché celebra le figure femminili Disney. La nave è formalmente capitanata da un personaggio Disney: è la prima capitanata da Minnie. La poppa della nave ha la figura di Rapunzel e l'atrio ha una statua gigante in bronzo dedicata a Cenerentola.

Cosa c'entra la principessa Diana?

Il film è ambientato intorno al 1200, quindi tutti i personaggi hanno abiti che rispecchiano in modo più o meno fedele l'epoca. A distinguersi è Asha: secondo la curatrice del design dei personaggi, Griselda Sastrawinata-Lemaym, "è il nostro modo per dire che è avanti nel tempo". Per questo motivo le sue scarpe sono ispirate a quelle utilizzate dalla Principessa Diana al suo matrimonio. Le si riconosce per la presenza di fiori nella parte bassa e alcuni dettagli dorati.

I registi ci hanno fatto già sognare

Alla direzione dell'opera ci sono Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Chris Buck è un'istituzione: partito come animatore di pellicole cult come "Oliver & Company", ha esordito come regista in "Big Hero 6" e poi in "Frozen", diventando poi la persona che sta dietro la direzione artistica di gran parte dei film Disney dal 2014 a oggi ("Incanto", "Ralph Spaccatutto", "Oceania"). Fawn Veerasunthorn è invece una grande professionista tailandese al suo esordio come regista: molte delle storie come "Zootropolis". "Raya e l'ultimo drago" hanno il suo zampino.

Ci sono più o meno cento riferimenti ai classici Disney

Uno dei produttori del film, Lancaster-Jones ha detto che esiste una lista segreta e lunghissima di riferimenti a personaggi e fatti dei classici Disney, intorno al centinaio secondo un sito ufficiale Disney. Durante il processo di animazione, tutti i creatori hanno aggiunto con contributi differenti dettagli e particolari nei quali i fan più attenti potranno ritrovarsi. Il film infatti è di base un atto d'amore verso i film d'animazione Disney e promettono che a ogni visione, sarà possibile trovare nuove citazioni.

Merchandising unico... per colpa delle orecchie

Il personaggio del capretto Valentino è stato, com'è ovvio, riprodotto e messo in vendita da Funko nei suoi pop rappresentativi dei personaggi principali. Per esigenze di spazio, la scatola è eccezionalmente orizzontale. Il motivo? Le orecchie di Valentino, rivolte verso il basso e lunghissime, non potevano entrare dentro una normale scatola. Vi ricorda qualcosa? Certo! Il trattamento è simile a quello utilizzato per Grogu, il Baby Yoda di Mandalorian, personaggio iconico con lunghissime orecchie a punta.

La vincitrice di "Amici" Gaia, canta in tutto il film

La talentuosa Gaia nel film è protagonista assoluta: canta nella maggior parte dei brani della colonna sonora. "Wish" è infatti un film musicale nella quale l'artista vincitrice del talent show di Maria De Filippi è anche doppiatrice della protagonista Asha. Al suo fianco c'è il già apprezzatissimo Marco Manca (che canta le parti di Re Magnifico, doppiato da Michele Riondino) e Ilaria De Rosa, già ascoltata ad esempio in "Incanto" e nella trasposizione live action de "La bella e la bestia".

La commovente scena dopo i titoli di coda

Se avete pazienza di aspettare fino alla fine della pellicola, è possibile ascoltare un dolcissimo liuto che suona la celebre “When you wish upon a star”, il motivo che apre tematicamente i film Disney. Per celebrare i 100 anni di questo grande laboratorio creativo, l'omaggio era doveroso. Un personaggio nel contesto di "Wish" suonerà la melodia e (credeteci) sarà indimenticabile.