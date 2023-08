“Barbie” supera 1 miliardo di dollari al Box Office

Incassi mondiali da record per il film diretto da Greta Gerwig Margot Robbie interpreta l’iconica bambola Barbie ed è anche tra i produttori del film Lorenzo Di Palma







"Barbie" è il primo film diretto da una regista donna a superare il miliardo di dollari d'incassi in tutto il mondo. Il film scritto e diretto da Greta Gerwig è infatti riuscito nell'impresa in meno di 20 giorni (17 per la precisione) dall'uscita. Il precedente primato era di Patty Jenkins con "Wonder Woman".

D'altronde, il film interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling è al primo posto del Box Office in tutto il mondo da tre settimane e ha superato 459 milioni di dollari di incassi in patria e i 572 milioni all'estero più velocemente di qualsiasi altro film, inclusi quelli di Harry Potter.