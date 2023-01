Box Office Italia: “Avatar – La Via dell’Acqua” senza rivali

Il film di James Cameron incassa altri 5 milioni nel weekend di Capodanno Avatar – La Via dell’Acqua Redazione Sorrisi







“Avatar – La Via dell’Acqua” domina ancora il Box Office italiano: il secondo film della saga diretta da James Cameron nella settimana a cavallo tra il 2022 e il 2023 ha incassato altri raccogliere altri 5 milioni di euro arrivando a un totale di oltre 29 milioni, diventando il miglior incasso degli ultimi anno nel nostro Paese, superando anche “Spider-Man: No Way Home” di parecchi milioni. D’altronde il primo “Avatar”, nel 2010, ha incassato oltre 68 milioni di euro ed è il film col maggiore incasso al cinema in Italia.

Al secondo posto c’è invece “Il grande giorno”, nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo, mette che incassa oltre 1,6 milioni di euro e portando così il totale a oltre 4,8milioni.

Terza posizione per “Le Otto Montagne” con Alessandro Borghi e Luca Marinelli con 888mila euro e totale aggiornato che supera i 2,2 milioni di euro.

Subito dopo i tre sul podio, è quarto “Tre di troppo”, la commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, con 707mila euro di incasso; quinto “I migliori giorni” di Edoardo Leo con 241mila euro.