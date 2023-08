Box Office Italia: “Barbie” continua la sua marcia trionfale

Sul podio degli incassi, anche se distanziati, “Shark 2” e “Mission: Impossibile” Margot Robbie in un'immagine promozionale di "Barbie" Credit: © Warner Bros. Redazione Sorrisi







C’è solo “Barbie”: anche questa settimana il film di Greta Gerwig è al primo posto nel Box Office italiano, incassando più di un milione e 200mila euro nel weekend e arrivando quasi a 27 milioni e mezzo come risultato globale. Il live-action con Margot Robbie e Ryan Gosling, in Italia, è già da qualche settimana il film con l’incasso più alto del 2023 e l’ingresso nella Top 10 dei film più visti di sempre è alla sua portata.

Al secondo posto della classifica degli incassi al botteghino resiste “Shark 2 – L’abisso” con Jason Statham, che ha fatto staccare biglietti per altri 734mila euro portando il suo risultato complessivo nel nostro Paese a oltre 3,8 milioni di euro.

Terzo posto per Tom Cruise e la sua “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” che ha incassato oltre 187mila euro arrivando quasi a 5 milioni di euro, come risultato complessivo in Italia.

La top ten degli incassi del weekend dal 10 al 13 agosto è completata da “Elemental” con 127mila euro al quarto posto; “Demeter – Il risveglio di Dracula”, al quinto posto con 110mila euro; al sesto “Indiana Jones e il quadrante del destino” con 109mila euro; al settimo posto c’è invece “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki, ritornato nelle sale che ha incassato 105mila euro in quattro giorni; “L’ultima notte di Amore”, all’ottavo, con 25mila euro; “Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli”, nono con 24mila euro; e al decimo posto “Le otto montagne” con 20mila euro.