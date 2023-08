Box Office Italia: “Barbie” è sempre prima

E' naturalmente "Barbie" il film più visto della settimana in Italia. D'altronde il film con Margot Robbie e Ryan Gosling detiene anche il record degli incassi nel nostro Paese per l'anno 2023 con oltre 24,6 milioni di euro, di cui più di 3,1 fatti registrare solo nel fine settimana secondo i dati diffusi da Cinetel.

Al secondo posto, nella classifica del botteghino italiano troviamo invece l'esordio di "Shark 2 - L'abisso", action movie interpretato da Jason Statham che in Italia ha fatto staccare biglietti per oltre 2,2 milioni di euro in soli quattro giorni.

In terza posizione scivola (era secondo la settimana scorsa) invece "Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno" con Tom Cruise che incassa solo 384mila euro.

La top ten è completata da "Elemental", film d'animazione della Pixar, quarto con 245mila euro; "Indiana Jones e il Quadrante del Destino", quinto con 160mila euro; "Papà scatenato", sesto con 89mila euro; "Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli" settimo con 54mila euro; "Insidious: La Porta Rossa", all'ottavo posto con 34mila euro; "La Maledizione della Queen Mary" nono con 30mila euro; e, infine, "Hai mai avuto paura?", decimo con 24mila euro.