Box Office Italia: “Deadpool & Wolverine” senza rivali

Con un incasso settimanale, nonostante l’afa, di oltre un milione e 163mila euro, il film dedicato a “Deadpool & Wolverine” domina il Box Office italiano, così come sta dominando gli incassi negli Usa. Secondo i dati resi pubblici da Cinetel, dall'8 all'11 agosto, il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raggiunto nelle tre settimane nelle sale italiane, incassi per un totale di 14 milioni 401mila euro.

Secondo classificato, ma distaccato di oltre 500mila euro, il thriller uscito questa settimana “Trap” di Night Shyamalan con Josh Hartnett, Hayley Mills, Marnie McPhail, Vanessa Smythe e la figlia Saleka Shyamalan nei panni di una celebre popstar, che ha incassato 682mila euro.

In terza posizione resiste il film di animazione targato Disney-Pixar, fenomeno di quest’anno, ovvero “Inside Out 2”, che continua a macinare incassi e con altri 337mila euro raccolti nel week end ha fatto salire il totale del botteghino vicino a quota 45 milioni di euro in otto settimane.

Nuova entrata, invece, in quarta posizione, con “Borderlands” di Eli Roth con Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis che incassa 180mila euro. Quinto il catastrofico “Twisters”, remake del blockbuster del 1996 ambientato nei giorni nostri, che ha incassato nel week end 57mila euro. Al sesto posto si riconferma “Miller's Girl” con Martin Freeman e Jenna Ortega (42mila euro), seguito da un'altra novità, “A spasso con Willie” di Eric Tosti che incassa 24mila euro. Rientra poi in ottava posizione “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, il primo film italiano in classifica con 19mila euro di incassi settimanali e ltre 7,2 milioni complessivi. “The Well” di Federico Zampaglione è nono con 18mila euro, mentre chiude la top ten alla decima posizione, “Finché notte non ci separi” di Riccardo Antonaroli interpretato da Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello con 18mila euro di incassi.