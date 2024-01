Box Office Italia: debutto boom per “Succede anche nelle migliori famiglie” di Siani

Il film incassa 950mila euro a Capodanno. Secondo “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki Alessandro Siani, Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia in "Succede anche nelle migliori famiglie" Credit: © 01Distribution Lorenzo Di Palma







L’anno nuovo rivoluziona il Box Office in Italia. Primi sono infatti due film che hanno debuttato nelle sale proprio il 1° gennaio, ovvero “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani - sceneggiatore, regista e attore protagonista -, primo con 942mila euro di incassi e 126mila spettatori in 368 sale, e del film d’animazione giapponese “Il ragazzo e l’airone”, del maestro dell’anime Hayao Miyazaki, secondo con 837mila euro e 107mila spettatori in 349 sale. Passano al secondo e terzo posto, anche se proiettati in oltre 500 sale, “Wish” e “Wonka” con, rispettivamente, 596mila euro e 80mila spettatori (per un totale di 5,6 milioni), e 594mila e 75mila spettatori (per un totale di 10,5 milioni).

Inizia quindi con il botto l'avventura del nuovo film di Alessandro Siani che ha commentato: «Ieri sono andato al cinema, sono entrato in sala è durante la proiezione del mio film sentivo il pubblico ridere, divertirsi, una cosa meravigliosa: la gente, le risate collettive, la magia che solo il cinema riesce a ricreare! Grazie a tutti dal profondo del cuore. Evviva il cinema! Evviva la commedia!». Nel cast del film: Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma.