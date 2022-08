Box Office Italia: domina “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”

Il prequel di “Cattivissimo Me” senza rivali è seguito da “Nope” e “Thor: Love and Thunder” Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo Credit: © Universal Redazione Sorrisi







I Minions riportano le famiglie nei cinema. Il weekend d’esordio nelle sale di “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo”, infatti vale da solo qasi tutto il box office italiano, con incassi nello scorso finesettimana da 4 milioni e 391mila euro, per un totale nella prima settimana di quasi 6 milioni.

Scivola al secondo posto, invece, “Nope” di Jordan Peele, con incassi pari con 251.445 euro.

Al terzo posto resiste “Thor: Love and Thunder”, che ha fatto staccare biglietti per 190mila euro circa, arrivando a un totale di oltre 10 milioni.

Al quarto posto del Box Office italiano c’è poi “Top Gun: Maverick” (176.857 euro, per un totale di oltre 12 milioni); al quinto “Elvis” (73.429 euro); al sesto l’esordio del film italiano “Il Pataffio” di Francesco Lagi che incassa 67.089 euro; segue “Jurassic World - Il Dominio” (47.357 euro) e il ritorno in sala del capolavoro dell’animazione giapponese “Il castello errante di Howl” (31.687 euro). Chiudono la classifica dei primi dieci: “Nostalgia” di Mario Martone (13.644 euro) e “The Twin - L’altro volto del male” con soli 9.969 euro.