Box Office Italia: “Onward – Oltre la magia” subito primo

24 Agosto 2020 | 15:19 di Redazione Sorrisi

È Onward - Oltre la magia, nuova produzione della Disney-Pixar, il film che ha incassato di più in Italia la settimana scorsa. Il seppur esiguo bottino di 238mila 883 euro in cinque giorni di programmazione nelle sale italiane gli permette infatti di essere il re del botteghino italiano, botteghino ancora molto ridotto visto che l'incasso totale dei cinema italiani secondo Cinetel è si soli 623.650 euro.

Scende quindi al secondo posto Volevo Nascondermi, film sul pittore Ligabue e ennesima prova di bravura per Elio Germano, che ha fatto staccare biglietti per poco più di 100mila euro, per un totale, alla seconda settimana, di 383.622 euro.

Al terzo gradino del podio un'altra nuova uscita: Gretel e Hansel la rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm firmata da Oz Perkins , che in sala da cinque giorni, ha raggiunto un incasso di 96.796 euro.

Completano la top ten di Cinetel: Inception, tornato in sala per il decennale, con un incasso complessivo di 44mila euro; Il grande passo è quinto con circa 14mila euro; al sesto posto la commedia francese Una sirena a Parigi (13.269 euro di incassi); Il meglio deve ancora venire al settimo posto con 11mila euro e un totale di oltre 55mila euro. In coda, tre film d’autore: Un divano a Tunisi (11mila); Siberia, onirico film di Abel Ferrara in concorso all'ultima Berlinale con Willem Dafoe, è nono con 10.337 euro e Gli anni più belli decimo con 8.690 euro.