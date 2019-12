Box Office Italia: «Pinocchio» domina il weekend dopo Natale

30 Dicembre 2019 | 12:14 di Redazione Sorrisi

In attesa dell’uscita di Tolo Tolo di Checco Zalone è il Pinocchio di Matteo Garrone il film più visto al cinema nel weekend post-natalizio. Primo al box-office italiano: il film ha incassato 5,3 milioni di euro in quattro giorni, facendo così totalizzare un risultato complessivo di oltre 9,9 milioni di euro.

In seconda posizione si piazza il nuovo capitolo di Jumanji: The Next Level, con 4,9 milioni di euro di incassi e oltre 6 milioni complessivi.

Terzo un altro film italiano: Il Primo Natale diventa il maggiore incasso italiano degli ultimi due anni, con 4,5 milioni di euro e un totale di oltre 12,5 milioni di euro.

Solo quarto il capitolo finale della nuova trilogia di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, con 3,3 milioni di euro (10,4 milioni complessivi per ora). Quinto La Dea Fortuna (2,4 milioni di euro e 4,6 milioni complessivi); sesto Frozen 2: Il Segreto di Arendelle (1,2 milioni di euro e 17,8 milioni complessivi); settimo Last Christmas (896mila euro e un totale di 1,9 milioni); ottavo Cena con Delitto - Knives Out (585mila euro e 4,1 milioni complessivi); nono Spie sotto copertura (543mila euro) e decimo L’Immortale, con 193mila euro e un totale di oltre 5,9 milioni di euro.