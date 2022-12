Box Office Italia: primo “Avatar: La via dell’acqua”

Secondo posto per Aldo, Giovanni e Giacomo con “Il grande giorno” Avatar: La Via dell'Acqua Credit: © 20th Century Fox Redazione Sorrisi







È “Avatar: La via dell’acqua”, il film più visto in Italia (ma non solo) nella settimana di Natale. Il film di James Cameron ha infatti incassato nella sua seconda settimana nelle sale del nostro Paese altri 4,3 milioni di euro arrivando a un totale complessivo di oltre 17 milioni.

Al secondo posto si piazza un film italiano, l’ultima fatica cinematografica del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ovvero “Il grande giorno” che ha esordito in sala con oltre 1,2 milioni di euro.

Terza piazza per “Le otto montagne” dei registi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, il cui esordio nei cinema italiani si ferma però a soli 446mila euro e una media di 1.103.

Si conferma poi al quarto posto “The Fabelmans” di Spielberg con 309mila euro; quinto “Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio” con 272mila euro; sesto, un altro film al debutto, “Whitney – Una voce diventata leggenda” con 180mila euro; “Masquerade – Ladri d’amore” è settimo con 42mila euro; “La stranezza”, ottavo con 22mila euro; “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note” è nono con 22mila euro e chiude la top ten, “Strange World – Un mondo misterioso” con 18mila euro.