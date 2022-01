Box office Italia: “Spider-Man: No Way Home” ancora primo

Il film con Tom Holland e Zendaya è campione d’incassi per la terza settimana. Al secondo posto “Belli ciao” con Pio e Amedeo Redazione Sorrisi







Nella prima settimana dell’anno, il film campione di incassi in Italia rimane (per la terza volta consecutiva) Spider-Man: No Way Home con Tom Holland e Zendaya, che sta trionfando in tutto il mondo e che nel nostra Paese ha fatto registrare 1.379.846 euro di incassi, per un totale complessivo che supera i 20 milioni.

Sul podio al secondo posto c’è però un film italiano arrivato nelle sale il 1° gennaio: il primo film di Pio e Amedeo, Belli ciao diretto da Gennaro Nunziante, che ha fatto staccare biglietti per 998.942 euro.

Terzo al Box Office settimanale è House of Gucci, uscito tre settimane fa, che realizza 975.022euro (4.070.245 euro l’incasso complessivo in Italia fino ad ora).

Solo quarto è invece Me contro te il film - Persi nel tempo, un altro film italiano e un altro debutto, che ha incassato 865.080 euro. Seguito da Matrix Resurrections, ennesimo capitolo della saga arrivato forse troppo tardi sugli schermi, che ha incassato 775.102 euro. Sesto è il film musicale Sing 2 – Sempre più forte (728.450 euro), settimo Diabolik (619.627 euro), ottavo 7 donne e un mistero (445.642 euro). Chiudono la top ten Chi ha incastrato Babbo Natale? con 389.683 e Supereroi con 242.825 euro.