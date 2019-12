Box Office Italia: «Star Wars» batte «Pinocchio»

23 Dicembre 2019 | 15:21 di Redazione Sorrisi

Come era prevedibile Star Wars: L’ascesa di Skywalker fa il suo debutto nel box office italiano piazzandosi direttamente al primo posto con 4,1 milioni di euro di incasso (che diventano 5,3 milioni contando anche la giornata di mercoledì). Il film precedente della serie Star Wars, Gli ultimi Jedi, andò leggermente meglio, ma comunque la Forza colpisce ancora.

Si deve accontentare del secondo posto il Pinocchio di Matteo Garrone che ha incassato 2,6 milioni di euro.

Si conferma terzo, invece, Il primo Natale, che continua a macinare incassi facendo staccare biglietti per ulteriori 2 milioni di euro.

Al quarto posto si piazza un altro film italiano, La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, che debutta con 1,4 milioni di euro. Frozen 2 è quinto (808mila euro e oltre 16 milioni di euro complessivi totali); Last Christmas con Emilia Clarke è sesto (662mila euro); Cena con Delitto – Knives Out settimo (469mila euro); L’Immortale ottavo con incassi da 307mila euro. Chiudono la classifica due altri debutti: il film d'animazione Paw Patrol Mighty Pups (104mila euro) e Ritratto della giovane in fiamme di Celine Sciamma (90mila euro).