Box Office Italia: subito in testa “Jungle Cruise”

Jungle Cruise, film della Disney con The Rock ed Emily Blunt con un incasso di 679mila euro (811mila euro in cinque giorni di programmazione) è il film più visto nelle sale italiane nel weekend, tra i più caldi dell'anno, secondo i dati Cinetel che confermano anche che la miglior media per sala è sua. E questo nonostante il fatto che il film in Italia sia uscito sia al cinema che su Disney+ con accesso vip. Nel mondo il blockbuster basato su una popolare attrazione di Disneyland ha incassato 62 milioni di dollari, più pare una trentina in Accesso VIP su Disney+.

Al secondo posto del Box Office resiste Old di M. Night Shyamalan con 301.219 euro, una media di 907 e un totale di 1.164.281 euro.

Segue il primo dei due capitoli de Il signore degli anelli in classifica: Le due torri è terzo con 176.715 euro, una media di 768 e un totale di 311.574.

In quarta posizione troviamo I Croods 2 - una nuova era, con 170.032 euro, una media di 548 e un totale di 1.530.993. Black Widow deve "accontentarsi" del quinto posto, con 161.118 euro, una media di 597 e un totale di 4.623.331. Quindi Il ritorno del re che è sesto, con 132.194 euro e una media di 615. New entry al settimo posto con l'horror Possession - L'appartamento del diavolo, con poco più di 145mila euro in cinque giorni, seguito da La notte del giudizio per sempre e The Father - Nulla è come sembra. In decima posizione Marx può aspettare di Marco Bellocchio sulla storia del fratello gemello Camillo, tragicamente scomparso nel 1968 (19 mila euro nel fine settimana, 115 mila in totale).