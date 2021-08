Box Office Italia: “The Suicide Squad” primo nel weekend del Green Pass

Secondo posto per il nono capitolo della saga di “Fast Furious”. “Jungle Cruise” scivola al terzo Margot Robbie in "Suicide Squad" Credit: © WarnerBros Redazione Sorrisi







Con 851mila euro negli ultimi quattro giorni (861mila in totale, secondo i calcoli di Cinetel) The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn, balza al primo posto della classifica del box office italiano. Anche negli Usa il film ha debuttato in vetta al box office, pur non brillando con 26,5 milioni di dollari, dopo il lancio in contemporanea su Hbo Max. L’incasso globale secondo Variety è arrivato a 72,2 milioni.

Al secondo posto, c'è Fast & Furious 9 - The Fast Saga con 317mila euro incassati giovedì scorso mentre, complessivamente, le anteprime estive dal 2 al 5 agosto hanno fatto staccare biglietti per un totale di un milione 381mila.

Passa dal primo al terzo posto - in calo del 70% - Jungle Cruise con 202mila euro, per un totale di un milione 256mila euro.

Quarto posto per il thriller di M. Night Shyamalan, Old, che scende di due posizioni (81mila euro per un totale un milione e 342mila). La casa in fondo al lago, horror diretto da da Alexandre Bustillo e Julien Maury, fa il suo esordio piazzandosi quinta con 67mila euro in quattro giorni. Blackpink The Movie è sesto con 58mila euro.