Box Office Italia: “Thor: Love and Thunder” sempre primo

Il film della Marvel è seguito da "Top Gun" e "Porco rosso" ritornato in sala. Debutta al decimo posto la "Sposa in rosso"







Non ha, almeno per il momento, rivali “Thor: Love and Thunder”, l’ennesimo film Marvel, che continua a dominare sul botteghino italiano. Anche in questa prima settimana di agosto il film con Chris Hemsworth e Natalie Portman, infatti, è il più visto in Itale, anche se con un incasso modesto: 81mila euro, per un risultato complessivo di 9 milioni 899mila in 5 settimane, ma in calo del 34%.

Anche al secondo posto non cambia niente, ci rimane infatti Tom Cruise e il suo “Top Gun: Maverick” con un incasso di 54mila euro (11 milioni e 850mila, il totale in 11 settimane) in crescita del 18%.

Al terzo posto del Box Office italiano, c’è invece “Porco Rosso”, celebratissimo film d’animazione di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, tornato in sala per il trentennale che ha fatto staccare biglietti per 31mila euro, arrivando a un totale di 149mila nei 7 giorni di proiezione "evento".

In quarta posizione, secondo la classifica stilata da Cinetel, c’è “Elvis” di Baz Luhrmann (29mila euro, per un totale di oltre 2,8 milioni). Quinto è “Jurassic World: Il dominio” con 25mila euro (7,8 milioni in totale). Sesto è “Lightyear – La vera storia di Buzz”, con un incasso di 12mila euro e un totale di oltre 2,5 milioni. Un film d’animazione anche al settimo posto con “Peter va sulla luna” che incassa 11mila euro; seguito da due film horror, come “The Twin – L’altro volto del male” (10mila euro) e “Shark Bait” (9mila euro). Mentre al decimo posto c’è l’unico debutto ad entrare in classifica: quello della “Sposa in rosso” con Sarah Felberbaum (5mila euro).