Box Office Italia: “Volevo nascondermi” è il film di Ferragosto

17 Agosto 2020 | 17:32 di Redazione Sorrisi

Migliora la situazione e aumentano gli incassi dei cinema italiani nella settimana di Ferragosto anche se non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quella dello scorso anno. In questo fine settimana, secondo Cinetel, le sale hanno incassato complessivamente 305.169 mila euro, con 56mila presenze, quasi il 90 per cento in meno rispetto allo stesso weekend del 2019.

Il film più visto è l'anteprima nelle arene estive di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano, che sarà nelle sale dal 19 agosto, film sulla storia di Ligabue, che arriva subito in vetta con quasi 100mila euro di incasso, per un totale di 215.159 euro.

Al secondo posto Gli anni più belli (14.451 euro), di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria che sale e scende in questa classifica estiva.

In terza posizione Odio l'estate (10.868 euro), la commedia di Aldo, Giovanni & Giacomo che risale dal decimo posto.

In quarta posizione si trova l'evento per il decimo anniversario di Inception (10.131), capolavoro di Christopher Nolan. Al quinto posto il premio Oscar Joker (5.126). Poi ancora una fila di film italiani, La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (5.099), Favolacce dei fratelli D'Innocenzo (5.012), interrotta dal rinnovato successo estivo di Piccole donne (4.001). In questa stagione di cinema per appassionati veri, la top ten di Ferragosto si chiude con una coppia di film Usa: dal film d'animazione Trolls World Tour (3.798), al fantascientifico Interstellar (3.617).