Halloween: i film di paura da vedere in famiglia su Netflix

23 Ottobre 2019 | 9:30 di Paola Toia

Halloween: notte di fantasmi e di streghe, di mostriciattoli e di strane creature. È la serata perfetta per provare qualche brivido davanti alla tv, guardando un film a tema in famiglia.

Buffi alieni cascati sul pianeta Terra, viaggi nell'aldilà, streghe vendicative che si aggirano per le città, migliaia di zombie che incombono sull'umanità: sono tante le storie raccontate sul grande schermo, in grado di tenere incollati allo schermo bambini e ragazzi, ma anche genitori coraggiosi, in cerca di storie di paura.

Se alle classiche scorribande per le vie della città, facendo “Dolcetto o scherzetto”, preferite passare una serata in famiglia insieme, allora aprite Netflix: nella nostra gallery vi suggeriamo 10 film perfetti per Halloween, ideali per spettatori di ogni età.

Preparate i pop corn e sedetevi sul divano: la vostra serata di Halloween si prospetta da urlo... in tutti i sensi!

Coco – dai 6 anni in su Il Giorno dei Morti in Messico è una festa tradizionale, che ricorre proprio il 2 novembre e che permette di esorcizzare la paura della morte, ridendo di essa. "Coco", vincitore di numerosi premi (Oscar, Golden Globe e BAFTA come Miglior film d'animazione e per la Miglior canzone), racconta del giovane aspirante musicista Miguel, che nel Día de los Muertos, viaggia nell'aldilà per conoscere un suo antenato e far luce sulla sua eredità familiare.

Ghost Patrol – dai 6 anni in su Un film d'animazione per tutta la famiglia, in particolare per i più piccini. Due ragazzini e il loro cane (la Ghost Patrol) vengono convocati in un antico maniero e si ritrovano a indagare sulla loro prima casa infestata dai fantasmi.

Nightmare before Christmas – dai 6 anni in su Scritto ma non diretto dal regista Tim Burton, basandosi su una sua poesia, questo film è perfetto per Halloween... in vista del Natale. Nel Paese di Halloween, infatti, lo smilzo Jack Skeletron rapisce Babbo Natale e decide di rovinare la festa più attesa di tutto l'anno, portando ai bambini regali raccapriccianti.

Casper – dai 6 anni in su Bill Pullman e Christina Ricci sono le star di questa commedia spettrale, incentrata su un classico personaggio del regno soprannaturale. Un'ereditiera ingaggia un acchiappafantasmi per disinfestare il suo castello, ma la figlia di quest'ultimo finisce per fare amicizia con uno degli indesiderati ospiti: Casper, un fantasmino dalla faccia così buffa, cui è impossibile resistere.

La magia di Halloween – dai 10 anni in su Eve ha appena compiuto 18 anni e in quest'occasione scopre un'incredibile verità sul suo conto: sua madre, infatti, era una strega e, come vuole tradizione, per il compleanno riceve un vecchio amuleto, capace di conferirle poteri soprannaturali. Così decide di richiamare lo spirito dell'adorata madre defunta, ma qualcosa va storto: per sbaglio risveglia una strega vendicativa che vuole distruggere la città.

E.T. L'extraterrestre – dai 10 anni in su Questo film è un vero cult degli anni Ottanta e della cinematografia di genere. Firmato dal Maestro Steven Spielberg e candidato agli Oscar per il Miglior film, racconta dell'insolita amicizia nata tra un solitario ragazzino di provincia, che incappa in un alieno gentile e tenta di aiutarlo a tornare a casa, proteggendolo dalle forze governative che gli danno la caccia. Per i ragazzini di una volta, ma anche per quelli di oggi.

World War Z – dai 10 anni in su Il Premio Oscar Brad Pitt è il protagonista (e anche produttore) di questo film di successo, tratto da un romanzo horror di Max Brooks. Pitt interpreta un dipendente dell'ONU che, in una corsa contro il tempo e il destino, gira il mondo cercando di fermare la diffusione di una pandemia mortale di zombie. Ce la farà?

Beetlejuice – Spiritello porcello – dai 10 anni in su Tim Burton firma questo classico dell'horror comico, in cui recita una parata di stelle, da Michael Keaton ad Alec Baldwin e Geena Davis. Due giovani coniugi morti annegati ritornano nella loro casa come fantasmi, ma devono affidarsi all'aiuto di uno spirito bizzarro per spaventare i nuovi proprietari.

Chi ha paura delle streghe? - dai 10 anni in su Anjelica Houston negli anni Novanta andava forte come protagonista di film horror per famiglie (la ricordate nei panni di Morticia nella famiglia Addams?). Recita anche in questa pellicola in cui un bambino e la nonna in vacanza scoprono che il loro hotel ospita un convegno internazionale di streghe, tutte coinvolte nell'elaborazione di un piano malvagio!

Benvenuti a Zombieland – dai 10 anni in su Possono gli zombie risultare simpatici? In questa commedia horror dal cast stellare (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin) pare di sì. Per poter sopravvivere a un'invasione di zombie, un imbranato studente unisce le forze con un teppista e un paio di sorelle truffatrici.

Previous

Next