Harry ti presento Sally, 10 curiosità sul film con Meg Ryan

La celebre scena in cui Meg Ryan si prende gioco di Billy Crystal non ha fatto solo la storia del film, ma persino quella della piccola tavola calda dove è stata ambientata. Girata presso il Katz's Deli di New York, il locale è ormai molto famoso e ha deciso di rendere omaggio al film con una simpatica scritta dove si legge: "Where Harry met Sally... hope you have what she had!” (Dove Harry ha incontrato Sally… Spero prendiate quello ha preso lei).