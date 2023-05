Tra regine e streghe, 10 cattive delle fiabe

Ha avuto molte vite e reincarnazioni la streghetta Sabrina Spellman, creata nel 1962 dal fumettista Nell Scovell e protagonista di tre film per la tv, varie serie in animazione, una sitcom fantasy Anni 90 intitolata "Sabrina, vita da strega" con l'indimenticabile Melissa Joan Hart, e uno show teen horror in quattro stagioni, uscito su Netflix tra il 2018 e il 2020, ispirato a un graphic novel e ideato da Roberto Aguirre-Sacasa. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Sabrina (Kiernan Shipka) deve votarsi al Signore Oscuro, scegliendo fra potere e libertà, ma si rifiuta di farlo suscitando lo sconcerto delle zie (Miranda Otto e Lucy Davis).

Su Netflix