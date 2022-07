Giffoni Film Festival, la 52esima edizione dal 21 al 30 luglio

Tra gli ospiti ci sarà il premio Oscar Gary Oldman Antonella Silvestri







Quest’anno il Giffoni Film Festival inaugura la sua 52esima edizione dedicandola agli “Invisibili”. La kermesse di cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana si svolgerà dal 21 al 30 luglio e vedrà di nuovo la presenza del pubblico - ragazzi e genitori - che è la forza e la vera anima del festival. Il grande ospite internazionale sarà il premio Oscar Gary Oldman che parteciperà nella giornata del 28 luglio.

«È un programma potente ampio, articolato, con presenze che spaziano in tutti i campi. È la migliore Italia, e non solo, quella che vedremo e ascolteremo nei prossimi giorni a Giffoni. In questo progetto vedo sempre di più la lontananza dalla ritualità. La vicinanza in questo momento così complicato. La forza dei valori che esprime. La qualità oltre che la quantità di tante attività sociali. Il legame sempre più forte con il suo pubblico. L’ascolto dei nostri giovani e le risposte che si aspettano da noi. Ringrazio tutti perché hanno risposto all’invito con passione, partecipazione e responsabilità»: queste le parole dell’ideatore e fondatore, Claudio Gubitosi a cui seguono quelle del direttore generale, Jacopo Gubitosi: «Giffoni si apre nuovamente ai suoi giurati, a coloro che danno sostanza a un’idea che, da 52 anni, fa battere il cuore di milioni di generazioni. È l’edizione dell’apertura verso gli altri, della voglia di incontrarsi. Non è un caso che anche il nostro carpet, in questa edizione, si presenta rinnovato. Ha la forma di un abbraccio: è aperto all’esterno senza soluzione di continuità, né barriere. I numeri di #Giffoni2022 restituiscono il senso di questo evento che è coraggioso, determinato e ambizioso. Abbiamo lavorato per mesi con tanta responsabilità, dando vita a un progetto sempre aperto e per questo capace di tante sorprese e novità. Voglio ringraziare il team di Giffoni: le donne e gli uomini che rendono possibile l’unione delle varie anime in un solo grande “corpo”. La nostra è una grande famiglia che cresce ogni anno e che è capace, come ha fatto anche questa volta, di imprese ai limiti dell’impossibile».

Tra gli ospiti del Giffoni 2022 - considerato uno dei festival cinematografici più prestigiosi nella fascia kid, teen e giovanissimi - ci saranno Richard Madden, Gabriele Mainetti, Eduardo Scarpetta, Laura Morante, i Me contro Te e Maria Chiara Giannetta. Il parterre è impreziosito anche dalla presenza di Oliviero Toscani, Giorgia Soleri, Erri De Luca, Domenico De Masi, Diego Bianchi, Marco Da Milano, Guido Brera, Alessandro Orsini, Cecilia Sala, Mauro Biani, Andrea Purgatori, Jago, Samuele Bersani e Tananai e tanti altri.

Spazio anche i live di Giffoni Music Concept, a ingresso gratuito, condotti da Nicolò De Devitiis e Giulia Salemi. Ecco gli artisti che saliranno sul palco: Francesco Gabbani (21 luglio), LDA e Napoleone (22 luglio), Fasma e Giorgio Moretti (23 luglio), Follya e Gianmaria (24 luglio), Mr. Rain e Albe (25 luglio), Street Clerks (26 luglio), Mara Sattei e Casadilego (27 luglio), Dargen D’Amico e Merlot (28 luglio), Shade e Federica Carta (29 luglio), The Kolors e Tecla (29 luglio). I film presentati in anteprima al Giffoni 2022 sono: Rosanero, Brian and Charkes, DC League of Super-Pets, Ragazzaccio. E’ previsto anche un collegamento con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskij e del regista russo Nikita Michalkov

C’è, inoltre, un’importante novità: il Ministero dello Sviluppo Economico, Filatelia e Zecca dello Stato emetteranno un francobollo dedicato a Giffoni nell’Anno Europeo della Gioventù. Sarà il ministro Giancarlo Giorgetti a presentarlo il 25 luglio insieme con i vertici di Poste Italiane e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per tutti ulteriori informazioni su #Giffoni2022 e il programma completo dell’evento è possibile consultare il sito ufficiale: www.giffonifilmfestival.it.